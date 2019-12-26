İlçe sorunlarına yeni çözümler

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Altyapı Şefliği ve Fen Çözüm Bürosu, vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde karşılamak ve sorunları gidermek için çalışmalar yürütüyor

Kadıköy, kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı ilçelerin başında geliyor. Her geçen gün eski yapıların yıkıldığı ve yerine yenilerinin yapıldığı ilçede altyapı sorunları da kaçınılmaz hale geliyor. Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yeni dönemde ortaya koyduğu projelerle birlikte hem altyapı sorunlarının hızlı bir biçimde giderilmesi hem de yeni kamusal alanların yaratılması hedefleniyor. Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mukadder Çetiz ile Kadıköy’de yürütülen çalışmaları ve projeleri konuştuk.

ALTYAPI ŞEFLİĞİ KURULDU

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mukadder Çetiz’in paylaştığı bilgilere göre, vatandaşların taleplerini en hızlı biçimde karşılayabilmek için müdürlük bünyesinde Altyapı Şefliği kuruldu. Altyapı çalışmalarının tamamı bu birim tarafından takip ediliyor ve daha hızlı imalat yapılması sağlanıyor. Altyapı Şefliği aracılığıyla Kadıköy’de faaliyette bulunan kurumlarıyla koordineli çalışmalar yürütülüyor.

“ONARIMLARI BELEDİYE YAPACAK”

İSKİ, Ayedaş, Telekom, İGDAŞ ve diğer altyapı kuruluşlarıyla her ay düzenli toplantı yaptıklarını ve çalışma grubu oluşturduklarını söyleyen Çetiz, şu bilgileri paylaştı: “Kadıköy’de yağmur kanalı ihtiyacı olan pek çok bölge bulunuyor. Bu ihtiyacın hızlı ve planlı bir şekilde karşılanması için İSKİ ile protokol süreci başlatıldı. Protokol ile birlikte, çalışmalardan sonra bozulan asfalt ve kaldırımların onarımının daha hızlı ve standardına uygun olarak yapılması mümkün olacak. Son İBB -AYKOME toplantısında kazı ruhsatlarında başvuruların vatandaş tarafından değil ilgili kurum olan AYEDAŞ tarafından yapılmasını ve kurumların kazılara başlamadan önce kazı listelerini günlük olarak mail veya sms yolu ile paylaşmalarını önerdik. İSKİ, AYEDAŞ, Türk Telekom ve İGDAŞ gibi kurumların çalışmaları sonrası asfalt, parke onarımlarının da ilçe belediyeleri tarafından yapılmasını talep ettik. Bu öneriler görüşüldü ve onaylandı. Resmi süreç tamamlandıktan sonra onarımları belediye olarak biz yapabileceğiz. Böylece en çok şikayet aldığımız sorunların önüne geçebileceğiz.”

FEN ÇÖZÜM BÜROSU

Müdürlük bünyesinde kurulan bir başka yeni birim de “Fen Çözüm.” Günde ortalama 60 ila 70 arasında talep ve ihbar aldıklarını söyleyen Çetiz, taleplerin hızlı takibini yapabilmek ve sonuca ulaştırabilmek amacıyla Fen Çözüm bürosunun kurulduğunu söyledi. Vatandaşlar büroyu arayarak taleplerini yetkili birimlere iletebiliyorlar.

SOKAKLAR YENİLENİYOR

Müdürlük; cadde, sokak ve meydanların düzenlenmesine yönelik projeler de yürütüyor. Tüm mahallelerde çalışma yürüttüklerini ifade eden Çetiz, son 6 ayda 53 sokağın yeniden düzenlendiğini 55 sokakta da kapsamlı iyileştirme yapıldığı bilgisini paylaştı.

KAMUSAL ALANLAR DÜZENLENECEK

Geçmiş dönemde kurulan Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlanarak Kentsel Tasarım Şefliği olarak hizmet vermeye başladı. Bu değişiklikle birlikte Kadıköy’ün kamusal alanlarında kullanıcı odaklı ve estetik tasarımlar hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Çetiz, “Kentsel Tasarım Şefliği sokak, cadde ve meydan gibi kamusal alanlara yönelik projeler hazırlıyor. Hedefimiz tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına doğru bir şekilde cevap veren tasarımlar hazırlamak. Engelli, yaşlı, çocuk genç tüm vatandaşlar için engelsiz net geçiş alanları oluşturulmayı amaçlıyoruz. Bu akslarda yaşlıların güvenli yürümesi, dinlenme alanlarında dinlenebilmesini sağlanmaya çalışılırken, gençler için de bisiklet yolları oluşturularak ulaşımda araca bağlı kalmamalarını, aynı zamanda yaşlıları evden çıkarıp sosyal hayata katılmalarını hedefliyoruz.”

Altyapıyla ilgili sorunların çözümünden sonra Tütüncü Mehmet Efendi, Ayşe Çavuş Moda ve Dr. Erkin Caddesi gibi önemli geçiş noktalarının yeniden düzenleneceğini söyleyen Çetiz, “Tarihi Çarşı da altyapı ve cephe düzenlemeleriyle kimliğine yakışır hale getirilecek.” dedi.

KURBAĞALIDERE VE RIHTIM PROJELERİ

Kurbağalıdere ve Rıhtım projeleri hakkında da bilgi veren Çetiz, İBB ile ortak çalışmalar yürüttüklerini ekledi. Çetiz şunları söyledi: “ İBB Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen Kurbağalıdere çalışmasında düzenli görüşmeler yapılarak bilgi alıyoruz ve çalışmaya destek olabileceğimiz hususlarda destek sağlıyoruz. Aynı zamanda çalışma hakkında güncel bilgileri de Kadıköylülerle paylaşıyoruz. Kurbağalıdere ıslah projesininin Kadıköy sınırları içinde kalan kısmında artık son etap çalışmalar yapılıyor. Dere ağzının düzenlenmesini içeren bu kısımda derenin denize bağlanmadan önce Şefikbey Köprüsü yakınlarındaki kesitinden başlayarak denize açılan bölümüne kadar kıyı zeminleri güçlendirilecek, kazık sistemleri ile kıyı şeritleri sağlam zemine oturtulacak. Daha sonra ise beton, taban ve duvar imalatlarının, ve çevre düzenlemesinin yapılması hedefleniyor. Çalışmaya hız kazandırmak için 24 saatlik çalışma programı uygulanıyor.”

Rıhtım Projesi ile birlikte otobüs duraklarının kaldırılarak bölge için öngörülen kentsel tasarım projesinin hayata geçirilmesinin planlandığını söyleyen Çetiz, ancak uygulama ihalesi henüz yapılmadığının bilgisini paylaştı.

İSKİ İLE ORTAK ÇALIŞMALAR

İSKİ ile de ortak çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Çetiz, şu bilgileri paylaştı: “Son yağan şiddetli yağmurda su baskınlarına neden olan sorun noktaları yapılan ortak toplantılarda çalışma programına alındı. Bu kapsamda ilk etapta iki noktada İSKİ tarafından kanal çalışması yapıldı. Hızırbey Caddesi-Volkan Sokak, Hasanpaşa Hamiyet Sokak-Mahmut Sadık Sokak bunlardan bazıları. Yol Bakım Daire Başkanlığı ile günlük çalışmaların çözümünde koordinasyon halindeyiz. Kadıköy genelinde öncelikli çalışma alanlarını belirledik. Cemil Topuzlu, Fahrettin Kerim Gökay, Söğütlüçeşme ve Bağdat Caddesi, 2020 programına alınarak proje çalışmalarına başlandı.”

KADIKÖY TİYATRO VE SİNEMATEK

Kadıköy Belediyesi’nin yürüttüğü Kadıköy Tiyatro ve Sinematek Sinema Evi projeleri hakkında bilgi veren Çetiz, “Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nun ve farklı alanlardan tiyatrocuların görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanan Sahne Kadıköy, dünyadaki örnekleri dikkate alınarak projelendirildi. İstanbul’un en önemli gösteri sanatları merkezlerinden biri olacak Çok Amaçlı Salon projemizin yüzde 60’ı tamamlandı, 6 ay içerisinde hizmete girmesini öngörüyoruz. Oyuncuların izleyicilerin ortasında performans sergileyecekleri meydan sahne sistemiyle yapılacak sahne, 400 izleyiciyi ağırlayabilecek. Gösteri salonu, farklı etkinlikleri için kullanılacak bölünebilir salon, ayrıca fuayeler, kafeterya ve prova odasından oluşan Sahne Kadıköy’de, toplamda 1000 kişiye ev sahipliği yapacak kapasitede olacak. Günün her saati kültür-sanat atmosferi içinde olacak Sahne Kadıköy, konserlere, sergilere, oyunlara ev sahipliği yapacak.” dedi.

Sinematek Sinema Evi projesinin de yüzde 75’inin tamamlandığını söyleyen Çetiz, çalışmaların 4 ay içerisinde bitirilmesini hedeflediklerini aktardı.160 kişilik sinema salonu, film arşivi, kitaplık, sergi ve film izleme alanları bulunan Sinematek/Sinema Evi binasının inşaatı tamamlandığında sinema salonunda haftanın altı günü ikişer seans film gösterimi düzenlenecek. Sinematek/Sinema Evi, sinemacılara, sinema akımlarına ve çeşitli temalara dair toplu gösterimlerin yanında sessiz sinema, belgesel ve kısa film alanlarında düzenli olarak gösterimler yapılması planlanıyor.