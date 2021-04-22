İkinci el eşyalar iyiliğe dönüşüyor

Göztepe’de açılan BEDES İyilik Dükkanı’nda sıfır ve ikinci el eşyalardan elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine veriliyor

Kadıköy, sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Beykoz Eğitime Destek Derneği (BEDES) bünyesinde kurulan BEDES İyilik Dükkanı, Göztepe’de açıldı. Alev Ramazanoğlu öncülüğünde kurulan bu dükkanda iyi durumda olan ikinci el ve sıfır eşyalar satılıyor ve elde edilen gelir yoksul ailelere, öğrencilere veriliyor.

Bu dükkanın açılış hikayesi ise Alev Ramazanoğlu ve arkadaşlarının başlatmış olduğu “İyilik Hareketi”ne dayanıyor. Gençliğinde yurtdışında İyilik Dükkanı’na benzer dükkanlar gördüğünü söyleyen Ramazanoğlu ilerleyen yıllarda arkadaşlarına evde kullanmadığı eşyaları satın alabileceklerini söylüyor ve elde ettiği gelir ile öğrencilerin eğitimine destek oluyor. Şimdi ise İyilik Dükkanı ile bu hareket gittikçe büyüyor.

Senelerdir Kadıköy’de yaşayan Ramazanoğlu “Burada yaşayanların böyle bir projede bizi destekleyeceğine inancım tamdı. Bu nedenle dükkan ararken önceliğimiz Kadıköy bölgesi oldu. Tam da tahmin ettiğimiz gibi bölge insanı bizi çabucak sahiplendi ve hemen destek vermeye başladı. Sizin aracılığınızla herkese buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” diyor. İnsanların ilk günden destek vermeye başladığını belirten Ramazanoğlu yardımseverlerin eşya bağışlamak ve yardım amaçlı eşya satın almak için yarışa girdiğini ifade ediyor.

DESTEK OLABİLİRSİNİZ

Bu İyilik Dükkanı’na herkes destekte bulunabiliyor. Ramazanoğlu “Evlerinde, yakınlarının evinde kullanmadıkları bir kenara kaldırılmış eşyalar olabilir. Ya da bir gün kullanırım diye atmaya kıyamadıkları öteberi. İşte bunları bize bağışlayabilirler. Her türlü züccaciye, biblo, tablo, bijuteri, gözlük, el işleri, sandıkta unutulmuş eski işlemeler, saat, küçük mutfak aletleri, oyuncak, koleksiyonluk parçalar, tabak ve çanak vb. bağış olarak kabul ediyoruz. Aynı zamanda destek olmak isteyenler de bizden çok uygun fiyata satın alarak ihtiyaç sahiplerine destek verebilirler.” diyor.

BEDES’in eğitimde fırsat eşitliğini önemsediğini belirten Ramazanoğlu “Aynı zamanda sadece öğrencilerimizi değil annelerini de kültürel anlamda besleyecek faaliyetlerimizle, toplumda sorgulayan, çağdaş, değişime ve gelişime açık bireyler olmalarına katkı sağladığımıza inanıyoruz.” diye aktarıyor.

Adres: Taşmektep Sok. No: 34 Göztepe/Kadıköy- İSTANBUL (Dükkan pazar hariç her gün 12.00 - 18.00 saatleri arasında açıktır)

Instagram: @bedesiyilikdukkan