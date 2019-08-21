İETT'den müjde

İETT, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla 28 adet hattın 24 saat boyunca ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı

İETT, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda İstanbul’daki bazı otobüs hatlarının 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı. Yolcuların soruları üzerine “Hatlarımızın sefer saatleri; yolcu sirkülasyonu, personel ve araç sayısı baz alınarak planlanmıştır. Filomuza katılacak yeni araçlar ile birlikte ihtiyaç duyulan hatlara sefer takviyesi yapılacaktır.” açıklaması da yapıldı.

KADIKÖY DEN HAVALİMANINA ULAŞIM

Açıklanan listede Kadıköy hatları da bulunuyor. Buna göre; Beykoz-Kadıköy, Deniz Harp Okulu-Kadıköy, Pendik-Kadıköy, Sarıgazi-Kadıköy, İstanbul Havalimanı-Kadıköy, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy hatları 24 saat boyunca yolcu taşıyacak.