İDO seferleri devam edecek

Daha önce Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferlerini 30 Aralık itibariyle durdurduğunu açıklayan İDO, yolculardan gelen yoğun talep üzerine bu seferlere yeniden başlayacağını duyurdu. İDO'nun sitesinde bilet satışlarına da başlandı

İDO, operasyonel maliyetlerinin yükselmesine rağmen imkanlarını sonuna kadar zorlayarak Yenikapı- Mudanya arasındaki arabalı hızlı feribot seferlerine, mülkiyeti kendisinde bulunan Adnan Menderes hızlı feribotu ile devam edecek.

Geçen haftalarda İDO, maliyetlerindeki artış nedeniyle Yenikapı-Mudanya arasında sefer yapan arabalı hızlı feribot seferlerini 30 Aralık 2021 tarihinde durduracağını ve araçsız yolculara hizmet verdiği deniz otobüsü seferlerini artıracağını duyurmuştu. Ancak İDO, yolcularından gelen yoğun talep nedeniyle İstanbul-Bursa hattında araçlı yolculara hizmet vermeye devam edecek. Yüksek operasyonel maliyetlerine rağmen Yenikapı- Mudanya arasındaki arabalı hızlı feribot seferlerine Orhan Gazi ve Osman Gazi feribotlarının yerine Adnan Menderes hızlı feribotu ile sabah Yenikapı’dan gidiş, akşam Mudanya’dan dönüş seferleri yapılacak.

Vatandaş, İDO sefer saatleri ve tarifeleri ile ilgili olarak ido.com.tr resmi web sitesinden ve İDO Çağrı Merkezi'nden detaylı bilgi alabilecek.