Haftalık Bağımsız Gazete 05 Aralık 2018
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İDO: Geri adım atmadık, çözüm arıyoruz

İç hat seferlerine devam etme kararı alan İDO, “İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak erteleledik” açıklamasında bulundu

İDO: Geri adım atmadık, çözüm arıyoruz
Erhan DEMİRTAŞ

Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Beşiktaş ve Adalar’dan oluşan iç hat seferlerini durdurma kararı alan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş., seferlere devam edileceğini duyurdu. İDO tarifelerinde herhangi bir değişiklik de yapılmadı. Yolcular mevcut tarifeler üzerinden yolculuk edebilecek.

Seferlerin ne zamana kadar devam edeceği belirsizliğini korurken, İDO konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “30 yılı aşkın bir tecrübeyle, İDO olarak her zaman misafirlerimize daha iyi hizmet sunmak, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sağlamak amacıyla hareket ettik. Geçtiğimiz haftalarda, kamuoyuna iç hat seferlerimizin 01 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçici bir süre durdurulacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapmıştık. Ancak, Yönetim Kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldığımız yeni karar bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerimizi sürdürürken, sadece bir ertelemedir. İlk açıklamamızdaki mağduriyetlerimizi anlatan maddeler halen geçerli olup, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bankalarla ortak çalışmamız sonucu sorunlarımızın bir çözümünün bulunacağına ve aşılacağına inanıyoruz. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu düşündüğümüz için ilgililerin iradesine ihtiyaç duyulmakta olup, İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak ertelemiştir. 

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, 01 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci- Harem hattı dahil iç hat seferlerimiz olan Bostancı- Beşiktaş, Bostancı- Kadıköy- Yenikapı- Bakırköy, Adalar hatlarımız mevcut tarifelerimize göre hizmet vermeye devam edecektir.”

Etiketler; #ibb #istanbul #kadikoy #ulaşım #ido
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