İdil Dere davası 4.kez bilirkişiye gönderildi

Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin açılan davanın 4. celsesinde dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi

Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 7 sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Soruşturma aşamasında 3 kez bilirkişi raporu alınmasına karşın mahkeme heyeti dosyayı bir iş güvenliği uzmanı, iki inşaat mühendisi ve bir trafik uzmanından oluşan bilirkişi heyetine göndermeyi kararlaştırdı.

Şule İdil Dere’nin ölümüyle sonuçlanan çalışma sırasında İBB Deniz Hizmetleri Müdürü olan ve hakkında soruşturma izni verilmeyen 8 kişiden biri olan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fuat Alarçin imzasıyla mahkemeye gönderilen yazıda “Müdürlüğümüzce hazırlanarak ilgililere tebliğ edilmiş resmi nitelik arz eden bir çalışma planı bulunmamaktadır. Çalışma alanında şantiye şefi olarak herhangi bir personelimiz görevlendirilmemiştir.” denildi.

“KAMU HİZMETİ GAYRİ CİDDİ YAPILMIŞ”

Hâkim’in “ne diyorsunuz yazıya” sorusuna Şule İdil Dere ailesinin avukatı Dr. Murat Özveri; “İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü cevabından anlaşılacağı üzere, burada kamu hizmeti gayrı ciddi bir şekilde, adeta ‘saldım çayıra, mevlam kayıra’ mantığıyla yürütülmüştür.” şeklinde cevap verdi.

Önceki duruşmalarda ifadesinde Kurbağalıdere çalışmasındaki şantiyede olduğunu belirterek “Kamyonların oluşturduğu riskleri görüyordum. Geri manevra yapmalarına karşıydım. Bunları iş güvenliği şefine mail olarak gönderiyordum.” diyen İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kontrol Amiri S.A., 4. duruşmada üstlerine ve ilgililere gönderdiği uyarı e-postalarına yine ilgililerden gelen cevapları mahkemeye sundu.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nden gelen yazıda ayrıca “Ayrıca Şantiye Şefliği, işveren olarak Müdürlüğümüze değil, yükleniciye aittir” denilerek asıl işveren İBB bir kez daha İSTAÇ A.Ş.’yi suçladı.

İBB personeli olup Kurbağalıdere çalışmasında yer alan sanıklar bu yazıya dayanarak beraatlarını talep etti. Ara karar veren hâkim, dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istedi.

4. DEFA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

17 ay süren hazırlık soruşturmasında bugüne kadar birbirinden bağımsız hazırlanan ve birbiriyle çelişkisi bulunmayan 3 bilirkişi raporu 1 Trafik Bilirkişisi, 1 İş Sağlığı Güvenliği alanında ders veren öğretim görevlisi ve bir A Sınıfı İş Güvenli Uzmanı/Elektrik Mühendisi tarafından hazırlanmıştı.

Duruşmanın sonunda, önceki duruşmalarda “kan davası güdülmektedir” “İBB’nin itibarı zedelenmek istenmektedir” İSTAÇ sanık avukatı “Müvekkillerimiz kamu çalışanıdır. Kamu görevlerinden mahrum kalmamaları için duruşmadan vareste tutulmasını talep ederiz” dedi.

Taraflara iki hafta içerisinde beyanda bulunmaları için süre veren verilerek, sürenin sonunda dosyanın bilirkişi heyetine verilmesine, duruşmanın 3 Ekim 2018 günü saat 10:00’a bırakılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere’nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.

Dere’nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç’ın, “Taksirle adam öldürme” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.