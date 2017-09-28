İDEA Kadıköy sezona merhaba dedi

İDEA Kadıköy yeni sezona açılış partisiyle merhaba dedi. Jazz konseri ve canlı müzik performanslarının olduğu gecede, Kadıköylüler hep birlikte dans etti ve eğlendi

Kadıköy Belediyesi’nin yeni projelerinden biri olan İDEA Kadıköy’ün açılışı gerçekleştirildi. Sezona müzik ve dansla merhaba diyen İDEA’nın açılış partisine, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin,Kadıköy Belediyesi Meclis üyeleri İDEA kullanıcıları ve çok sayıda Kadıköylü katıldı. Sezon partisinde hem kullanıcılar birbiriyle tanıştı hem de merak edenler mekân hakkında bilgi edindi ve eğlendi.

“SADECE BİR ÇALIŞMA ALANI DEĞİL”

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Türkiye’deki nüfusun büyük bir çoğunluğunun kentlerde yaşadığını söyleyerek, “ Kentte nasıl bir yaşam istiyoruz? Sadece doğal ihtiyaçlarımızı karşılamak için mi yaşıyoruz? Aslında kentler; parklarıyla, tiyatrolarıyla, hastaneleri ve okullarıyla bir yaşam alanı. Ama kentte yaşayan insanın büyük bir zamanı çalışmak ve üretmekle geçiyor. Geçen hafta Alzheimer ve Sosyal Yaşam Merkezi’mizi açtık. Yaşlı vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz, onların sosyalleşmesini sağlayacağız. İDEA Kadıköy de yaşamının baharına adım atan genç vatandaşlarımıza yeni bir alan olacak. Çünkü insan tek başına yaşayan bir canlı değil. İDEA Kadıköy sadece bir çalışma alanı değil. Şimdiye kadar tek başına kafelerde ya da evde çalışan ama üretim konusunda sorun yaşayan vatandaşlarımız buradan faydalanacak. Farklı alanlardaki insanlar bir araya gelecek ve ortak projeler geliştirecek. İletişim kurup daha fazla sosyal olacağız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yüz yılda bu tarz projeler artacak, bizim yaptığımız da umarım örnek olur” diye konuştu.

Nuhoğlu’nun konuşmasının ardından Flapper Swing sahne aldı. Canlı müzik performansıyla devam eden gecede Kadıköylüler hep birlikte dans etti.

HERKESE AÇIK BİR ALAN

Ortak çalışma kültürü oluşturmak, farklı meslek gruplarındaki insanları bir araya getirmek ve ofisi olmayan çalışanlara kolaylık sağlamak amacıyla açılan İDEA Kadıköy’ün temel amacı, farklı disiplinlerde çalışan bireylerin birlikle üretip, sosyal fayda odaklı çalışmaların temellerinin atılması.

İki kattan oluşan İDEA Kadıköy’ün üst katından, belirli bir ücret dâhilinde kayıtlı kullanıcılar yararlanabiliyor. İşlik adı verilen bu bölümde çalışma alanları ve kullanıcıların özel eşyaların koyulabileceği dolaplar var. Kullanıcıların ücretsiz internet hizmetinden faydalanabildiği katta 2 adet de toplantı odası yer alıyor. Kullanıcılar iş görüşmelerini ve toplantı odalarını bu odalarda gerçekleştirebiliyor. İşlik kullanıcıları, kendi deneyimlerini İDEA kitlesiyle paylaşıp ve deneyim aktarımına yönelik etkinliklere sunum, eğitim ve söyleşi benzeri etkileşimlerle katılım sağlıyor.

İDEA Kadıköy’ün alt katı Derslik alanı genel kullanıcılar için ayrıldı. Başta üniversite öğrencileri ve araştırmacılar olmak üzere kısa süreli, çalışma alanına ihtiyaç duyan herkes bu alandan yararlanabiliyor. Derslik kullanıcıları, etkinlikler yoluyla İşlik kullanıcılarıyla etkileşimde bulunuyor, deneyim ve çalışmalarını paylaşıyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Resmi tatiller hariç haftanın her günü 09.00- 23.00 saatleri arası açık olan İDEA Kadıköy, her yaştan ve meslekten vatandaşın kullanımına açık. İDEA Kadıköy'e kayıtlı üye olmak isteyenler iletişim ve kayıt taleplerini idea@kadikoy.bel.tr adresine mail atarak üye olabilir.