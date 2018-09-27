İDEA Kadıköy 1 yaşında!

Farklı meslek alanlarından serbest çalışanları, yenilikçi kuruluşları ve sosyal fayda odaklı çalışan grupları biraraya getiren ve çalışma alanı sunan “İDEA Kadıköy” hizmete açılalı 1 yıl oldu

Kadıköylülerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni projeler üreten Kadıköy Belediyesi, çeşitli mesleki disiplinler ile ilgilenen serbest çalışanları, yenilikçi kuruluşları ve çalışmaları ile toplumsal fayda gözeten oluşumları biraraya getirmek amacıyla geçen yıl “İDEA Kadıköy”ü hizmete açmıştı.

Bir ilk olarak hayata geçirilen kamuya açık ortak bir çalışma alanı olarak tasarlanan İDEA Kadıköy’de mekânsal ve fikirsel imkânlar yoluyla birlikte çalışma olanağı pratikleri bu bir sene içinde denendi. Etkinlik ve toplantı alanlarının da aktif olarak kullanıldığı merkezde katılımcı bir sosyal ağ kuruldu. Biz de Elif Dindar ve Süleyman Barış Başaran’dan İDEA deneyiminin ilk yılını dinledik.

KİMLER KULLANIYOR?

Kadıköylülerin hizmetine açılan yeni bir mekân olan İDEA Kadıköy’ün çeşitli kullanım alanları var. İki kattan oluşan İDEA Kadıköy’ün “işlik” adı verilen üst katı aylık kayıtlı kullanıcılar için hizmet veriyor. 58 kişi kapasiteli bu katta ücretli olarak üye olan kişilerin kendilerine özel çalışma masaları oluyor, ayrıca bu alanda üyelerin kişisel eşyalarını saklayabileceği dolaplar yer alıyor. Kullanıcılar sınırsız internet hizmetinden faydalanabilirken, bütün bu hizmetlerin dışında bu katta iki adet toplantı odası yer alıyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde iş görüşmelerini ve toplantılarını bu odalarda gerçekleştiriyor. Bilişim ve yazılım ağırlıklı olmak üzere, çevirmenlerden avukatlara kadar farklı alanlardan bir çok kişi alanı kullanıyor. Farklı yaş gruplarından ve meslek sahiplerinden herkesin birarada çalışmasına olanak yaratma hedefiyle yola çıkan İDEA Kadıköy aynı zamanda Kadıköy’ün yeni sosyalleşme alanlarından biri halini aldı. “İşlik” alnından bir sene içinde 204 profesyonel faydalandı.

BİNLERCE İNSAN GEÇTİ…

İDEA Kadıköy’ün alt katı ise genel kullanıcılar için ayrıldı. Üyelik sisteminin bulunmadığı bu alanda da internet hizmeti sunuluyor. Öğrenciler ödev, proje ve tez çalışmaları için İDEA Kadıköy’ü kullanabiliyor. Öğrenciler dışında meslek sahibi diğer vatandaşlar da bu alanı kullanabilirken, bu katta ayrıca iki adet de etkinlik salonu bulunuyor. Oldukça yoğun ilgi gören bu alandan bir sene içinde tam 11 bin 987 kişi yararlandı.

12 AY 72 ETKİNLİK

İDEA açıldığı günden itibaren etkinlik odalarında sinevizyon gösterimleri, panel, söyleşi ve toplantı gibi 72 adet etkinlik düzenlendi. Özel kuruluşların belirli bir ücret karşılığında faydalanabildiği bu odalar sosyal fayda gözeten STK, dernek gibi kuruluşlara ücretsiz olarak tahsis ediliyor.

Bu sürede “Kodluyoruz” etkinliği ve “Mezunlar Kulübü Buluşmaları” etkinliği büyük ilgi görürken, sektörde tecrübe aktarımının önünü açtı. Her seride farklı bir konu belirlenen “Dijital Güvenlik Buluşmaları”nda ise katılımcılar kişisel verilerini korumanın yollarını öğrenmeye devam ediyorlar.

Bunlar dışında TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan, Kara Kutu Derneği’ne, Eğitim Reformu Girişimi’ne kadar bir çok dernek, meslek odası ve STK etkinlik için İDEA’ya konuk oldu. Ayrıca merkezde bir festival de düzenlendi. Korku sineması dergisi Alacakaranlık’ın düzenlediği “Koleksiyoner Festivali” katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

“KULLANICILAR BİRBİRLERİNİ BESLİYOR”

İDEA işlik kullanıcılarının kendi aralarında da organize olduklarını söyleyen Elif Dindar, “Burada tanışıp kendi aralarında iş geliştirenler var. Mesela iki endüstriyel tasarımcı burada tanışarak ortak iş yapmaya başladı. Zaten talep ediyorlar bizden: ‘Benim şöyle bir işim var. Şu meslek gruplarından insana ihtiyacım var.’ diye. Biz de o bilgileri kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Ayrıca her ay yeni kullanıcılarla eski kullanıcıların kaynaşması için düzenlediğimiz tanışma toplantılarımız oluyor.” sözleriyle İDEA’nın bir diğer işlevini açıklıyor.

“ÇOCUKLARA KODLAMA ÖĞRETECEKLER”

“Kodluyoruz” ile birlikte yapmaya başlayacakları projeyi ise Süleyman Barış Başaran şöyle anlatıyor: “Burada düzenlenen etkinliklerle ilgili raporlar çıkarıyor ve bu kurumlarla birlikte neler yapabiliriz diye düşünerek etkileşimli bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gelişen projelerden biri de Kodluyoruz ile birlikte yapacağımız proje oldu. Kadıköy Belediyesi’nde mevcut eğitim birimleri ve kreşler var. Bu eğitim birimlerine gelen çok fazla öğrenci var. Öğrencilere yönelik devletin istihdam açmadığı ya da kendi eğitim programına koymadığı bu alanda programı ile müfredatı hazırlayarak projeye başladık. 27 Ekim’de başlayacak olan bu eğitimler üç modülden oluşacak ve her perşembe 3 saat olarak 8 hafta sürecek. Bazı kurumlarla para karşılığı bir iletişim kurabiliyorsun ama bazen de bu motivasyon sadece kamu faydası olabiliyor. Gelip bunu gönüllü yapabiliyor. Bunu görmek güzel bir şey.”

“POTLAÇ’A DİJİTAL PAZAR”

İDEA Kadıköy sadece kuruluşlarla değil kamu faydası güden farklı bileşenlerle de ortak çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de üretim ve dayanışma ağı Potlaç. İDEA’da Potlaç’taki kadınların ürettiği ürünlere farklı bir açıdan bakılabilmesi, atölyelerle desteklenerek yaratıcı yeni ürünlerin tasarlanabilmesi ve ürettiği ürünü satabilecek dijital pazar bulması için çalışmalar yapılıyor.

KADIKÖY’ÜN BELLEĞİNİ OLUŞTURUYORLAR

İDEA’da bir sene içinde gerçekleşen ve hala devam eden başka bir proje ise “Kadıköylü komşularımızı tanımak” adlı bir belgesel fotoğraf serisi. Projeyi anlatan Elif Dindar, “Kadıköy’ün kültürel mirasını tekrar çalışmak adına buradaki işlik kullanıcılarından olan profesyonel fotoğrafçılarla birlikte bir belgesel fotoğraf serisi başlattık. Atölye olarak başlayan çalışma bir projeye evrildi. Şu an 32 tane profesyonel fotoğrafçı Osmanlı’dan Rumlara, Ermenilere Kadıköy’ün belli başlı değerlerini önemli yapıları, caddelerin tarihini, toplulukların ritüellerini anlamak ve fotoğrafla anlatmak adına çalışma içerisinde. Bu fikrin oluşma süreci burada başladı. Sonra TAK ile birlikte yapmanın daha doğru olduğunu gösterdik. Burada yapılacak şeyleri belediyenin diğer birimleriyle de entegre edebileceğimizi gördük.” diyor.

“START-UP WEEKEND KADIKÖY’E GELİYOR”

İDEA ekibi geçtiğimiz mayıs ayında girişimcilik alanında dünyada yapılan çalışmaları yerinde görmek için Berlin’de düzenlenen Start-Up Weekend’e katıldı. Başaran, “Bir senede edindiğimiz bütün tecrübeleri gelecek sene içerisinde pratiğe dökmeyi amaçlıyoruz” derken, Kadıköy İDEA’da da aralık ayında bir Start-Up Weekend düzenleyeceklerini söyledi.

İDEA KADIKÖY BİRİNCİ YILINI KUTLUYOR

İDEA Kadıköy birinci yaşına müzik ve dansla merhaba diyor. 28 Eylül Cuma akşamı gerçekleşecek partide katılımcılar, DJ performansı eşliğinde İDEA Kadıköy’ün birinci yılını kutlayacaklar. Saat 20.00’de başlayacak organizasyon herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek.

“AŞLIK” BÖLÜMÜ ÇOK YAKINDA

Çok yakında İDEA Kadıköy’ün yeni bir bölümü daha hizmete açılıyor. Yeditepe Üniversitesi ile protokol imzalayan İDEA, kurumla birlikte kuracakları profesyonel mutfakta aşçılık eğitimlerine başlayacak. Başaran “Aşlık” bölümüyle ilgili, “Biz bu bölümü açmaya karar verdik fakat eğitim programı oluşturmak ve sertifika verebilmemiz için akrediteli bir eğitim kurumuyla işbirliği yapmamız gerekiyordu. Yeditepe Üniversitesi’nin Gastronomi bölümüyle konuşmaya başladık. Projenin ve İDEA’nın felsefesini anlayınca onlar da bu işi bizimle birlikte yapmak istediklerini söylediler. Bir senelik eğitim programı, eğitimcinin verilmesi, mutfağın tasarlanması konusunda Yeditepe Üniversitesi ile bir senelik bir protokol imzaladık. Bu çalışmada Yeditepe Üniversitesi ve İDEA Kadıköy birlikte çalışacak. Öğrencileri hazırladığımız profesyonel mutfakta, profesyonel eğitimcilerle birlikte 4 aylık bir eğitime tabi tutacağız. Eğitim sonrasında öğrencilerimizi anlaştığımız otel ve restoranlara stajyer olarak göndereceğiz. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar kaliteli mutfaklarda çalışabilecek bir donanımda sertifikalarını alacaklar. Aynı zamanda bu alanda Sosyal Hizmet Müdürlüğü ile birlikte dezavantajlı grupların kendi ürettiği ürünleri yapıp satabilmesi için ürün geliştirmelerini sağlayacak atölyeler yapacağız.”