İddialara cevap yok!

İstismar ve cinsel saldırı vakası sonrasında kapatılan Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi için CİMER’e sorduğumuz sorular geçen üç buçuk ayın ardından cevaplandı. Yapılan açıklamada tecavüz iddialarına ve kaçan çocuklara yer verilmedi

18 yaşından küçük kimsesiz mültecilerin kaldığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM), 2018’in sonunda kapatıldı. Yurdun kapatılma sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Yeldeğirmeni’nde bulunan yurttaki görevliler, 30 Temmuz’da Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne başvurarak, mahallede bulunan bakkalın, kendi himaye ve korumaları altında bulunan yabancı uyruklu R.U.’ya (15) cinsel istismarda, A.H.’ye (14) ise cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikâyette bulundu. Polis, mahalle bakkalı R.Y.Ö.’yü (58) gözaltına aldı, bakkal tutuklu yargılanıyor. Olayın ardından yılbaşında yurt kapatıldı.

“Bilgi Edinme Hakkı” çerçevesinde CİMER üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne sorduğumuz sorular üç buçuk ayın ardından cevaplandı.

İDDİALAR YANITLANMADI

ÇOGEM yurdunda çalışan bir görevli şubat ayında gazetemize yaptığı açıklamada, olaydan sonra yurdun kapatıldığını, çocukların bir kısmının nakil sırasında kaçtığını belirtmişti. Bazı çocukların ise bir süre Kadıköy yakınlarındaki nezarethanelerde kaldığı ve bir kısmının da kalmaya devam ettiğini öne sürmüştü. Bunun üzerinde CİMER üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne;

“İstanbul ili Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) kapatılmış mıdır?

Kapatılmışsa kapatılma sebebi nedir?

Yurttaki çocukların istismar ve cinsel saldırıya maruz kaldığı doğru mudur?

Çocuk ve Gençlik Merkezi'nin kapatılmasının mahallede yaşanan tecavüz vakasından kaynaklı gerçekleştiği iddiaları doğru mudur?

Yurttaki çocukların akıbeti nedir?

Yurtta kalan çocuklardan bir kısmının yurdun taşınma sürecinde kaçtığı doğru mudur?

Yurt kapatıldıktan sonra yer bulunamadığı için çocukların Kadıköy ve çevresindeki nezarethanelerde kaldığı doğru mudur?” sorularını sorduk.

Sorulara uzun süre cevap verilmezken, üç buçuk ay sonra gelen cevapta, “Refakatsiz çocuklara yönelik hizmet veren Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi hizmet binasının fiziki şartlarının çocuklara sunulan hizmete uygun olmaması nedeniyle bu ihtisas alanına uygun İstanbul ilinde yeni bir kuruluş açılarak hizmetler sürdürülmektedir.” açıklaması yapıldı. Açıklamada tecavüz iddialarına, kaçan çocuklara ve nezarethanede kalan çocuklara yer verilmedi.

“YARGILAMASI DEVAM EDİYOR”

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı bakkal hakkında, ‘çocukların cinsel istismarı’ suçundan ve her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 14 yıldan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirken, R.Y.Ö.’nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

SOSYAL HİZMET MERKEZİ OLDU

Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi yılbaşında apar topar boşaltılarak Ocak 2019 itibariyle Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından Sosyal Hizmet Merkezi olarak, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin hizmetine açıldı.