Haftalık Bağımsız Gazete 28 Haziran 2021
Yaşam
Çocuklar uçurtma uçuracak
Çocuklar uçurtma uçuracak
Spor
Dynamo Kiev: Bayern galibiyetinin bedeli kurşun oldu
Dynamo Kiev: Bayern galibiyetinin bedeli kurşun oldu
Yazı Dizisi
TARİH YAZAN KADINLAR - 17
TARİH YAZAN KADINLAR - 17
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Mark Twain: İnsan Nedir?
Mark Twain: İnsan Nedir?

İçişleri Bakanlığı’ndan normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 27 Haziran tarihinde yayınladığı genelge ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü kademeli normalleşme sürecine geçileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan normalleşme genelgesi
GazeteKadıköy

Genelge ile 1 Temmuz tarihinde itibaren şehirlerarası yolcuculk, sokağa çıkma kısıtlamaları, nikah, düğün törenleri, lokantalar, kahvehanelere getirilen bütün kısıtlamalar, temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı koşuluyla kaldırılmasına karar verildi.

Açılmasına karar verilenler arasında yer alan eğlence mekanlarında ise 24.00’dan sonra canlı müzik yapmalarına yönelik yasağın devamına karar verildi. 

İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan genelgede şu esaslara yer verildi:

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALDIRILDI

Uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın kaldırıldı.

TÜM İŞYERLERİ AÇILACAK

Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş olan sinema salonları, yeme-içme yerleri, kağıt, taş oyunlarının oynandığı yerler dahil tüm işyerlerindeki kısıtlamalar kaldırıldı. 

24.00’TEN SONRA MÜZİK YAYINI YASAK

Müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.

NARGİLE SERVİSİ YASAK

Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır. 

GENEL KURULLAR YAPILACAK

STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir. 

DÜĞÜNLERDEKİ YASAKLAR DA KALDIRILDI

Düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.

TOPLU ULAŞIM SERBEST

Şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verildi.

Konaklama tesislerine yönelik ilgili genelgelerle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verildi. 

MESAİ SAATLERİNDE NORMALE DÖNÜLDÜ

Kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönüldü.

Etiketler; #kısıtlamalar #Covid-19 #koronavirüs #1 Temmuz 2020 #normalleşme genelgesi #içişleri bakanlığı
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Sinemalar 1 Temmuz’a kadar kapalı!
Sinemalar 1 Temmuz’a kadar kapalı!
Yeni ‘kademeli normalleşme’ genelgesi yürürlükte
Yeni ‘kademeli normalleşme’ genelgesi yürürlükte
17 günlük tam kapanma kararı alındı
17 günlük tam kapanma kararı alındı
Yeni kısıtlamalar açıklandı
Yeni kısıtlamalar açıklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbir genelgeleri
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbir genelgeleri
Yeni korona virüsü tedbirleri
Yeni korona virüsü tedbirleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.