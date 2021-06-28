İçişleri Bakanlığı’ndan normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 27 Haziran tarihinde yayınladığı genelge ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü kademeli normalleşme sürecine geçileceğini duyurdu.

Genelge ile 1 Temmuz tarihinde itibaren şehirlerarası yolcuculk, sokağa çıkma kısıtlamaları, nikah, düğün törenleri, lokantalar, kahvehanelere getirilen bütün kısıtlamalar, temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı koşuluyla kaldırılmasına karar verildi.

Açılmasına karar verilenler arasında yer alan eğlence mekanlarında ise 24.00’dan sonra canlı müzik yapmalarına yönelik yasağın devamına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan genelgede şu esaslara yer verildi:

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALDIRILDI

Uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın kaldırıldı.

TÜM İŞYERLERİ AÇILACAK

Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş olan sinema salonları, yeme-içme yerleri, kağıt, taş oyunlarının oynandığı yerler dahil tüm işyerlerindeki kısıtlamalar kaldırıldı.

24.00’TEN SONRA MÜZİK YAYINI YASAK

Müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.

NARGİLE SERVİSİ YASAK

Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır.

GENEL KURULLAR YAPILACAK

STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.

DÜĞÜNLERDEKİ YASAKLAR DA KALDIRILDI

Düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.

TOPLU ULAŞIM SERBEST

Şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verildi.

Konaklama tesislerine yönelik ilgili genelgelerle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verildi.

MESAİ SAATLERİNDE NORMALE DÖNÜLDÜ

Kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönüldü.