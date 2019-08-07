İBB’nin yeni yönetim kadrosu netleşti 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “A Takımı”nı Saraçhane merkez binadaki kokteyl salonunda tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin yeni yönetim kadrosunu Saraçhane merkez binadaki kokteyl salonunda tanıttı. Tanıtım töreninde İmamoğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve yardımcıları ile CHP’li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri eşlik etti. Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende Başkan İmamoğlu, yeni yol arkadaşlarına hitaben bir konuşma yaptı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, yeni İBB yönetimine atanan isimleri tanıttı.

“ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN UMUTLARINI YEŞERTMELİYİZ”

İstanbul’u yönetmenin, dünyanın en kutsal vazifelerinden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul gibi, dünya emaneti bir kenti, bu güzel vatanımızın en değerli parçasını yönetmek, hücrelerimize kadar hissederek yönetmek hepimizin sorumluluğudur” dedi. Çocukların ve gençlerin umutlarını yeşertecek bir anlayışla kenti yönetmek istediklerini belirten İmamoğlu, “Yeni nesil bir siyaset anlayışıyla bu kentin yöneticiliğini yapmak, bu anlayışla bu kente hizmet etmek yerel demokrasiyi en üst seviyede tutarak yerel demokrasi anlayışıyla bu şehri yönetmek bizim esas bakışımız olacaktır” diye konuştu.

7 MADDEYİ HATIRLATTI

“İnsana saygı” anlayışı prensibiyle hareket edeceklerini ifade eden İmamoğlu, “Kişilere, kurumlara, özel seçilmiş derneklere, vakıflara değil, topluma, halka hizmet edebilmek. Halka hizmet ederken hiçbir ayrım yapmadan hizmet edebilme karakterini en üst seviyede tutabilmek. Bütün bu kavramlar bizim yol haritamızın ana prensipleri olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afyonkarahisar’da belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği çalıştayda kamuoyu ile paylaştığı 7 maddeye değinen İmamoğlu, belirledikleri ilkeleri şöyle özetledi: “Birinci madde, ‘Tüm hemşerilerimize inanç ve kimlik ayrımı yapmaksızın eşit davranacağız’ anlayışıdır. İkinci madde, ‘Hizmeti belirli bir zümre için değil halk için yapacağız’ anlayışıdır. Üçüncüsü, ‘Dar gelirli mahallelerimize pozitif ayrımcılık yapacak, engelli ve dezavantajlı guruplara hak ettiği hizmeti mutlaka fazlasıyla ve yerinde vereceğiz’ anlayışıdır. Dördüncüsü, ‘Sosyal belediyecilik adına sağ elin verdiğini sol elin görmediği, yoksulluğun teşhir edilmediği’ bir anlayış. Beşincisi, ‘Her kuruşun hesabını veren, şeffaf denetimlerle millete sürekli yüzü dönük bir şekilde hizmet etme anlayışıdır. Çok önem verdiğimiz altıncı madde, ‘Adil olmak’. Yani İBB, bu şehrin insanına, her ortamda adil davranacak. Yedincisi, ‘İBB yönetici atamalarında liyakate önem veren, partizanlık yapmadan insanları kucaklayan, özellikle işinin ehli insanlara işi teslim etme’ anlayışıdır. Bu 7 madde açıkçası bugün yaptığımız tanıtım toplantımızın da temel unsurlarını oluşturması, aynın paralelde yol yürüyor almamız bizleri çok mutlu etmiştir.”

“EMEĞİYLE ÇALIŞAN BAŞ TACI”

2019 yılı içerisinde tarihe damga vuran iki seçim kazandıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Her iki seçimi kazanmak, toplumda teveccühle yola çıkış, gerçekten sorumluluğumuzu büyüten bir yola çıkış. Bu süreçte, yenilikçi bir anlayışın herkes tarafından hissedilir duruma gelmesi, bizler için bir şanstır. Biz, en üst seviyede sorumluluğu taşıyacak ve bu sorumlulukla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. 2’nci mazbatayı almasının üzerinden 40 gün geçtiğini belirten İmamoğlu, bu süreçte yaptıkları işlerin “üst seviyede” olduğunu vurguladı. “Bir kısım bürokratik genelge üzerinden yapılan engellemelere rağmen, en pratik şekliyle, en düzgün şekliyle bugünlere gelmiş durumdayız” diyen İmamoğlu, elindeki raporlara göre İBB’nin 85 bin çalışanı olduğu bilgisini paylaştı ve şunları söyledi: “Emeğiyle bizimle çalışan herkesin, bizim başımızın üzerinde yeri vardır anlayışını, buradan yenilemek istiyorum. Tek derdimiz şu: Çalışmıyorsa, emek vermeden bir şekilde maaş alıyorsa bizim duvarımız ona karşıdır. Bu şehre adaleti getirmek adına yola çıktığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bu iki seçimin bize vermiş olduğu en değerli talimat budur.”

"BİZ BİR TAKIMIZ"

İmamoğlu, yeni yol arkadaşlarına şu tavsiyelerde bulundu: “Benim yol arkadaşım, mutlaka ve mutlaka kibirden uzak olacak. Vatandaşın yapılacak bir işini, kanunen bir engel yoksa, hiç bekletmeden yerine getirmeli, yapıp teslim etmeli. Eğer hukuki bir engeli varsa, o zaman da vatandaşa tüm açıklığı ile bu süreci izah etmeli, niçin yapamadığını anlatmalı. Bu tüm anlamıyla şeffaflık anlayışıdır. Biz, bir takımız. Hiçbir arkadaşımız, benim eşim, dostum, akrabam değil. Buraya gelen her arkadaşım, hayatında oluşturduğu becerileriyle bugün buradadır. Yeni arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Benim yol arkadaşlarım, muazzam bir dayanışma duygusuyla hareket etmelidir. Mutlaka dürüst, çalışkan, iyi niyetli olduğuna inandığım yol arkadaşlarım, az önce bahsettiğim 7 davranış gereği, mutlaka şeffaflığı ön planda tutan, bulunduğu konum itibari ile hesap verme zorunda olduğunu bilen ve denetlendiğinin farkında olan kişiler olmalılardır.”

“TASARRUF ETMEYİ AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN”

Acil olarak finans reformlarına ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’mizin de finans noktasında yeni hamlelere ve bir kısım kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Türkiye’ye ders olan birtakım hamlelerle yolumuza devam etmeliyiz” dedi. İmamoğlu, çalışmalarında ağırlık verecekleri noktaları da şöyle sıraladı: “İsrafa son veren anlayışla İBB’yi yönetmek zorundayız. Tasarruf etmeyi aklımızdan çıkarmamalıyız. Bunları yaparken, güncel ekonomi sıkıntılardan dolayı yaptığımızı değil, bunları kurumun prensibi haline getirmeyi ihmal etmemeliyiz. Bir seferlik dönemi başlattığımızı, asla ve asla unutmamalıyız. Kaynakları iyi kullanmayı, bu şehrin fırsatlarını gelir kaynaklarını, bu şehrin yönetimin gündemine katmayı unutmamalıyız. Gelir kaybına uğrayan kurumlarımızın, açıklarını ve gediklerini kapatmayı, bu şehrin gelirine gelir katmayı ihmal etmemeliyiz.”

“ZORLUKLARI BİLEREK YOLA ÇIKTIK”

Önümüzde zor ve sıkıntılı günler olduğu uyarısında bulunan İmamoğlu, “Bu süreci ve bu zorluğu bilerek yola çıkmış, bu sürecin zorluğunu, engellerini aşacak kabiliyete sahip insanlar olduğumuzun farkında olmalıyız. Şanslıyız, çünkü İstanbul yönetimiyiz. İstanbul, dünyanın hiçbir kentinde olmayacak derecede fırsatlara sahip. Dünyanın gözünün üzerimizde olduğunu ve her hususta atacağımız her doğru adımda bize inanan hem ülkemizde hem ülkemizin dışında milyonlarca insan olduğunu asla ve asla aklımızdan çıkarmamalıyız” şeklinde konuştu. İmamoğlu, seferberlik sürecinin bir başka boyutunun da denetlenmek ve şeffaflık olduğunu kaydetti. “Şeffaflığı, denetleme prensibiyle tamamladığımızda, halkımız keyifle, huzurla bizi takip bir yönetim olmayı inşallah günün sonunda başaracağız” diyen İmamoğlu, İstanbul’u dünyada hak ettiği yere taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

TAKIMDA 8 EKSİK VAR!

“Bugün, aramızda göreve başlayan arkadaşlarımız da var, aramıza katılacak olan arkadaşlarımız da var” diyen İmamoğlu, 8 iştirakte çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı. İmamoğlu, “Biz, Ağustos sonu itibariyle, iştiraklerimizde, genel müdür seviyesinde sürecimizi tamamlamak, bir kısım yönetim kurulu takvimleri ve revizyonları ile beraber, önümüzdeki 6 ay içerisinde tüm yönetim kadrolarını tamamlamış ve işine odaklanmış ve üretime başlamış, bir şehir yönetimi olmak istiyoruz. Hızlı hareket etmemiz gerektiğinin farkındayım. Allah’ın izniyle başaracağız” diye konuştu.

İŞTE O TAKIM

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından İBB’nin yeni “A Takımı”, alkışlar eşliğinde tek tek sahneye çağrıldı ve toplu fotoğraf çektirildi. İşte, Başkan İmamoğlu’nun kaptanlığını yaptığı, 8 eksikli o takım:

Genel Sekreter: Yavuz Erkut

Genel Sekreter Yardımcıları: Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Emir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı, Turgut Tuncay Önbilgin.

Başkan Danışmanları: Murat Ongun, Ertan Yıldız, Yiğit Oğuz Duman.

İETT Genel Müdürü: Ahmet Bağış

BELBİM A.Ş: Yücel Karadeniz

BELTUR A.Ş: Ömer Güçlü Şeneler

BİMTAŞ A.Ş.: Nazım Akkoyunlu

Boğaziçi Yönetim A.Ş.: Ethem Pişkin

Enerji A.Ş.: Aslan Değirmenci

Halk Ekmek A.Ş.: Salih Bekaroğlu

Hamidiye A.Ş: Sertaç Nişli

Güvensu: Sertaç Nişli

İSBAK A.Ş.: Bahaddin Yetkin

İSFALT A.Ş.: Burak Sırali

İSPARK A.Ş.: Murat Çakır

İSPER A.Ş.: Banu Saraçlar

İSTAÇ A.Ş.: Mustafa Canlı

İstgüven: Ahmet Can Buğday

İSTON A.Ş.: Ziya Gökmen Togay

İsttelkom: Nihat Narin

KİPTAŞ A.Ş.: Ali Kurt

Kültür A.Ş.: Serdal Taşkın

Medya A.Ş: İpek Elif Atayman

Spor A.Ş.: İzzet Renay Onur

Şehir Hatları A.Ş.: Sinem Dedetaş

UGETAM: İbrahim Edin