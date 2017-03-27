İBB’NİN TENİS KORTU PROJESİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fenerbahçe sahiline 7 adet tenis kortu yapma projesini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköylülerin dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olan Fenerbahçe sahilini, 7 tenis kortu yapmak üzere panellerle çevirmeye başlamıştı. Fenerbahçe sahilinde yapılacak yaklaşık 12 bin metrekare alanı kapsayan projede 7 adet tenis kortu, idari birim ve kafeterya yer alıyordu. Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylülerin görüşü sorulmadan hazırlanan projede, bölgede bulunan 250 civarında ağacın kesilme riski vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe sahiline yapılacak projeyi iptal etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu projenin iptal edilmesinin sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi: "Daha öncede söylediğimiz gibi bu tür projelerin halkla paylaşılıp, halkın görüşünün alınması gerekir. Bir ihtiyaç varsa halkın böyle bir talebi varsa bu elbette değerlendirilir. Ama yurttaşlarımızın dinlenme, spor, yürüyüş yapma alanı olarak kullandığı bir alana böyle bir inşaat yapmak doğru değil.”