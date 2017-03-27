Haftalık Bağımsız Gazete 28 Mart 2017
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İBB’NİN TENİS KORTU PROJESİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fenerbahçe sahiline 7 adet tenis kortu yapma projesini iptal etti

İBB’NİN TENİS KORTU PROJESİ İPTAL EDİLDİ
GazeteKadıköy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköylülerin dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olan Fenerbahçe sahilini, 7 tenis kortu yapmak üzere panellerle çevirmeye başlamıştı. Fenerbahçe sahilinde yapılacak yaklaşık 12 bin metrekare alanı kapsayan projede 7 adet tenis kortu, idari birim ve kafeterya yer alıyordu.  Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylülerin görüşü sorulmadan hazırlanan projede, bölgede bulunan 250 civarında ağacın kesilme riski vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe sahiline yapılacak projeyi iptal etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu projenin iptal edilmesinin sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi: "Daha öncede söylediğimiz gibi bu tür projelerin halkla paylaşılıp, halkın görüşünün alınması gerekir. Bir ihtiyaç varsa halkın böyle bir talebi varsa bu elbette değerlendirilir. Ama  yurttaşlarımızın dinlenme, spor, yürüyüş yapma alanı olarak kullandığı bir alana böyle bir inşaat yapmak doğru değil.” 

Etiketler; #aykurt nuhoğlu #ibb #tenis kortu
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Gökçiçek Doğan - 23 saat önce
Başkanımıza %100 katılıyorum.Bölgede yaşanların görüşünü almadan hiçbir proje uygulanmamalı.Buna zemin döşemesini de dahil ediniz Sn Başkan ve mermer zemin nedeniyle kırılan bileğim için bana verilen sözü lütfen yerine getirmeleri için takipleyiniz.8 Ocakta kırılan kemiğimi tamir için hala uğraşıyorum.Yer Fenerbahçe Khalkedon önündeki çift taraflı mermer kaldırımlar.Yağışta çok kaygan oluyor,kaymaz zemin olması pek çok kazayı önleyecek.
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Sabriye Kara - 21 saat önce
Bunca yapılması gereken işler varken yapılanı bozmak niye!?Kim bilir kaç milyon harcanacak ve halka hizmet! diye tenis kortu yapılacak halkın kaçta kaçı tenis oynayacak?Okulsuz köyleri olan bir ülkede öncelik tenis olamaz.
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cüneyt uranüs - 17 saat önce
Bravo, tebrik ederim. Ama ,Kurbağalıdere temizleme işi için sahili kapattılar. Sahilde ki parka tel çektiler o gün bugündür çivi çakılmadı. Sahili kapattılar çalışma var diye ama geçen sonbahardan beri sıfır faaliyet. İnsanlar telleri yırtıp kendilerine yürüyüş yolu çıkışı yaptılar. İlAllah dedirtiler , senelerdir bitemeyen bir proje oldu Kurbağalıdere , guinness e geçeceğiz yakında.
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murat - 15 saat önce
ibb nin oraya tenis kortu yapmasina gerek yok ki.buyuk kulup un kortlari galiba ibb ye ait.arkasina 2 kort daha yapistirip halka acabilir.
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erdal özözen - 14 saat önce
Şimdiki haliyle kalmasını istiyoruz
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sera - 11 saat önce
bi kadikoylu olarak ne tenis kortu nede cafeterya istemiyoruz yesile cimene agaca sesizlige. huzura ihtiyacimiz. var yeterince her taraf cafe evimin alti bile dinlenecegimiz spor yapa bilecegimiz. yerler lazim. bu huzuruda elimizden almayin. huzur dogada. lutfen
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Denız s. - 10 saat önce
Bölge halkının tek spor yapabıldıgı alan olan Fenerbahçe Kalamıs parkı halkın olmalı.!!!
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