İBB’nin kaynak ihtiyacına büyük tırpan

Salgınla mücadele nedeniyle bütçede meydana gelen dengesizliği gidermek için olağanüstü toplanan İBB Meclisi’nin AKP’li üyeleri, İBB; İETT, İSKİ ve iştiraklerin kaynak taleplerine büyük tırpan vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Korona virüsü ile mücadele sürecinde bütçedeki mali dengesizliği düzetmek için mali kaynak arayışları ve sosyal yardımları arttırma gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılan toplantıda, iç ve dış kredi taleplerinin çok küçük bir kısmı karşılandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı meclis toplantısında, Korona virüs nedeniyle İBB’nin bozulan mali dengesinin düzeltilmesi için 2020 bütçesinde öngörülen 4,6 milyar liralık borçlanma yetkisinin verilmesini içeren raporlar görüşüldü. Ancak, mecliste çoğunluğa sahip AK Partililer, 2 milyar 50 milyon liralık iç borçlanma talebinin 400 milyon liralık kısmını, 2 milyar 50 milyon liralık iç borçlanma talebinin ise 248 milyon liralık kısmına onay verdi.

Başkan Ekrem İmamoğlu, geçmiş yıllardan gelen borçlar, yatırım ve cari harcamalar için 2020 yılında 4,3 milyar liralık bir borçlanma öngörüldüğünü ve bu kararın geçen sene İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçtiğini hatırlattı.

COVİD-19’UN İBB’YE ETKİSİ 6,5 MİLYAR LİRA

İstanbul, Türkiye ve dünyanın normal bir dönemde olmadığını ve olağanüstü aylar yaşadığını hatırlatan İmamoğlu, “Şu anda Covid-19’un İBB’ye etkisi 6,5 milyar liradır. Bu tahminin daha da büyümesini ön görüyoruz. Dünyadaki küçülme rakamları da böyle. Biz burada kimseden bir sadaka istemiyoruz. Halk adına, sürecin yönetilmesi adına bir karar veriyoruz. Denk bütçe oluşturmak için muazzam tasarruf tedbirleri aldık. 2020’de durdurulması gereken işlerle ilgili çalışma yapmak zorunda kaldık. Bunu yapmak zorundayız ki insanlığın bu zor sürecini aşalım” diye konuştu.

COVİD’E SİYASET BULAŞTI…

Alınan kararlarla bütçenin gerçekçi ele alınmadığını belirten İmamoğlu, Seul Belediye Başkanının, Güney Kore’de yerel yönetimlere 135 milyar lira olduğunu açıkladığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Şu anda Türkiye’de merkezi hükümet tarafından yerel yönetimlerin bütçesine girecek bir lira tanımlanmadı. Bu vahim bir durumdur. Belediyeler vatandaşlara günlük, anlık dokunan işleri yapar. Alınan bu kararlar tarihe not düşmektir. Bunun altını çizeyim. Pandemi döneminde bu büyük yanlıştır. Gönlüm isterdi ki bugünkü kararlar siyasi bir karar olmasın.”

Salgın nedeniyle, İETT’nin bozulan finansal dengesinin sağlanması amacıyla, 230 milyon lira iç borçlanma yapmasını içeren bir diğer rapor, AK Parti’nin “2020 yılında 100 milyon lirasının kullanılması” ibaresinin eklemesiyle kabul edildi.

İSKİ’nin salgın sürecinde yatırımlarına ve hizmetlerine devam edebilmesi için 765 milyon liralık yurt içi kredi kullanmasını içeren rapor da AK Partililere takıldı. Mecliste, AK Parti’nin 250 milyon lira kredi kullanılması ve taşeronlara ödeme yapma şerhiyle sunduğu teklif kabul edildi.

İŞTİRAKLERİN KAYNAK TALEBİ DE SINIRLANDIRILDI

İBB iştiraklerinin salgın sürecinde azalan gelirleri nedeniyle 16 şirketin bütçelerine destek olarak toplam 1,9 milyara yakın iç borçlanmayla kaynak sağlamasını içeren teklif de çoğunluğa takıldı. AK Parti çoğunluğuyla; sadece İGDAŞ 500 milyon lira, İSTAÇ 42 milyon lira, METRO İSTANBUL’a 30 milyon lira iç borçlanma yapabilme yetkisi verildi.

İSKİ FATURALARI 3 AY ERTELENDİ

İBB Meclisi’nde İstanbulluları rahatlatacak bir dizi karara da imza atıldı. Bu kararlar şöyle;

· İSKİ Genel Müdürlüğü’nün Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla konutlarda ve faaliyette bulunmayan iş yerlerinde 17 Nisan-16 Temmuz arasında su faturalarının ertelenmesi, sonrasında 3 eşit taksitle ödenmesini içeren raporu oy birliğiyle onaylandı.

· İBB’ye ödenmesi gereken ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedeller ile satışların 3 ay ertelenmesi ve kiracıların faaliyette bulunmadığı süredeki kiraları ödememesini içeren rapor, oy birliğiyle onaylandı.

· İBB’nin reklam alanlarının kiralarının da 3 ay süreyle ertelenmesini içeren rapor, oy birliğiyle kabul edildi.