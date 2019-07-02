İBB’den köprü trafiğine çözüm

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde başlayan bakım onarım çalışmaları nedeniyle felç olan trafiğe çözüm getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), geçtiğimiz hafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde başlayan ve trafiği durma noktasına getiren bakım onarım çalışmalarından İstanbulluların olabildiğince az etkilenmesi için çözümler üretti.

TÜNEL VE KÖPRÜDE İNDİRİM TALEBİ

17 Ağustos’ta bitmesi planlanan bakım onarım çalışmalarına yönelik alınan önlemler arasında İstanbullulara farklı alternatifler sunmak için Ulaştırma Bakanlığı’ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin kullanım ücretlerinin düşürülmesi talebi de yer alıyor.

İBB tarafından yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmalar sürerken, araçların sıklıkla yöneleceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü rahatlatmak için, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’ne resmi yazı yazılıp ve çözüm konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Asya-Avrupa istikametinde, akşam saatlerinde ise Avrupa-Asya istikametinde ek şerit açılacak.

Önlemler kapsamında belediye Avrasya Tüneli girişinde de bazı tedbirler almak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile görüşüldüğünü açıkladı. Buna göre sabah ve akşam, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde, tünel girişlerinde trafik kontrolü için şerit daraltma uygulaması yapılmaması yönünde karar alındı.

Şu anda, köprüde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı karşı platformdaki ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor. Buradaki çalışmalar tamamlandığında, bu kez Asya-Avrupa istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım bu platformdan sağlanacak.

300 EK METROBÜS SEFERİ

Günde 200 bin aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmalar süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan önlemlerden biri de ek metrobüs seferleri koymak oldu. Çalışmalar kapsamında metrobüs sefer aralıkları yeniden düzenlenerek kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacak.

Yoğun trafikten etkilenen Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu bölgesinde günde 38 bin, hat genelinde ise 48 bin ek kapasite planlandı. Altunizade istasyonuna yönelik ise sabah saat 07.00-09.00 arasında 2 buçuk dakikada bir, gün boyunca ise 5 dakikada bir, toplam 170 sefer boş depar yapılması planlanıyor.

DENİZ ULAŞIMI AKTİF OLACAK

Metrobüs sefer sayısını artırmanın yanı sıra, deniz ulaşımı daha aktif hale getirildi. Köprüdeki bakım çalışmaları öncesinde, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nda 2 gemi ile 15 dakika arayla günde 106 sefer yapılırken, bu sefer aralığı 12 dakikaya çekilerek, günlük sefer sayısı 114’e çıkarıldı. Normal zamanda bu hat sabah 06.45’de açılıp akşam 21.00’de kapanırken, şu anda seferler, araç stoğu bitene kadar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin arabalı vapur kullanım talebini de takip ettiğinin belirtildiği açıklamada önümüzdeki günlerde, trafik yoğunluğu nedeniyle ihtiyaç doğması halinde, vapur ilavesi yapılacağı açıklandı.

Boğaz hattında, Eminönü-Sarıyer ve Üsküdar-Beykoz arası Avrupa yakasında günde 24 vapur seferi, Asya yakasında ise günde 16 vapur seferi yapılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmayla beraber, bu hatların doluluk oranında belirgin bir artış olmadığı tespit edildi. İhtiyaç halinde, düzenlemeye gidileceği belirtildi.