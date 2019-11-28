İBB’den kışa hazırlık çalışmaları

İstanbul’da hayatın aksamaması için 6 bin 882 personel ile bin 373 araç görev yapacak. Kentin 60 kritik noktası BEUS sistemiyle sürekli izlenecek, buzlanma öncesi tedbirler alınarak kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşulları ile mücadele kapsamında kışa hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda İstanbulluların kış aylarının olumsuz koşullarından etkilenmemesi ve şehir hayatının normal akışında devam etmesi için çalışmalar gözden geçirildi. Kentte, sorumluluk alanındaki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında 400 müdahale noktası belirleyen İBB, kar küreme ve tuzlama ekiplerini yolların açık kalması için hazır tutacak. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordine olunarak, ihtiyaç duyulması halinde, her türlü destek verilecek.

Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kamusal alanlarda torba ve kutu tuzlar bekletilerek kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

24 SAAT GÖREV YAPACAK

Anadolu ve Avrupa yakasının kritik noktalarda araç kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için 53 adet çekici vinç, 24 saat hazır bekletilecek. Metrobüs güzergahında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı görev yapacak. Ana arter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara hızlıca müdahale edilecek. Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 küreme aparatlı traktörler verilerek şehir merkezinden uzak yolların da açık kalması sağlanacak.

BEUS İLE TAKİP EDİLECEK

Kış şartlarıyla etkin mücadele için 60 kritik nokta BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile takip edilecek. İstanbul genelinde kritik noktalar ve kavşaklara ise vatandaşların kullanımı için tuz torbaları (10 bin ton) bırakılacak.Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak.

BARINMA MERKEZLERİ

Psikolojik, ekonomik veya sosyal durumlarından dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan, sokakta veya terk edilmiş mekânlarda yaşayan kişiler için barınma merkezleri de planlandı. 153 İBB Beyaz Masa, 112 Acil Çağrı Merkezi, Zabıta Birimleri ve Polis vasıtasıyla bildirilen evsiz vatandaşlar; zabıta, polis ve ambulanslar ile alınarak sağlık kontrollerinin ardından İBB tesislerinde misafir edilecek. Misafirhanelerde beslenme, barınma, temel sağlık hizmetleri, ilaç desteği hizmeti, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memlekete gitmek isteyenleri memleketlerine göndermek gibi olanaklar sağlanacak.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, kış şartlarından olumsuz etkilenen can dostlarımıza şehrin neresinde olursa olsun mama desteğini mevsim şartları iyileşinceye kadar sürdürecek.