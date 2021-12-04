İBB’den Dünya Engelliler Günü’ne özel etkinlikler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dünya Engelliler Günü’nün farkındalığını geliştirmek için özel organizasyonlar düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dünya Engelliler Günü'nün farkındalığını geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. İBB Fatih Spor Kompleksi'nde 2 Aralık Perşembe günü Türk sporunun üç köklü kulübünün sporcuları sahaya çıktı. Avcılar'da engelli birey ve ailelerinin buluştuğu organizasyonda, İBB'nin “Engelli Haritası” projesi de tanıtıldı. İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde de ücretsiz etkinlikler düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli ve yakınlarına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, engelli ressamların eserleri de sergilendi.

Engelli birey ve ailelerinin bir araya geldiği proje sayesinde, engelli bireylerin hayatı kolaylaşacak, vatandaşların ihtiyaç analizleri sağlıklı şekilde yapılabilecek, olası afet durumlarında engelli kişilere daha hızlı ulaşmak mümkün olacak.

ÜÇ BÜYÜKLERDEN DOSTLUK MAÇI

Proje kapsamında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray İBB Fatih Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Üç kulübün tekerlekli sandalye basketbol takımları saat 13.00'te birbirlerine karşı mücadele etti. Skor tabelasının aktif edilmediği karşılaşmalarda kazanan dostluk oldu. Etkinliğin sonunda katılımcı kulüplerin yöneticilerine, takım kaptanlarına ve sporcularına kupa, madalya ve plaket verildi.

ÜCRETSİZ KONSERLER

İBB, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için konserler, atölyeler ve tiyatro oyunlarıyla İstanbulluları ağırladı. İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde etkinlikler, ücretsiz olarak gerçekleşti.

ZABITADAN 'HİPOTERAPİ' ETKİNLİĞİ

İBB, 3 Aralık'ta Kemerburgaz Kent Ormanı'nda engelli çocuklara yönelik hipoterapi (atla tedavi) etkinliği düzenledi. İBB'nin Atlı Zabıta Ekipleri ile uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleşen etkinlikte, engelli çocuklar ata bindirilerek gezdirildi.