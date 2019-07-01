İBB’de ilk atamalar yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Hayri Baraçlı ve 7 genel sekreter yardımcısı ile hukuk müşavirinin istifasının ardından yeni atamalar yapıldı

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak görevlerini bıraktı. Hayri Baraçlı'nın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın sonunda İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1.Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan'ın ortak imzası vardı.

Baraçlı, 31 Mart sonrası Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı "makam araçları" polemiğiyle de gündeme gelmişti. İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında İBB genel sekreterinin 3 makam aracı olduğu söylemişti. Genel Sekreter Hayri Baraçlı programa “Görevimden dolaylı tahsis edilmiş olan müstakil konut bulunmasına karşın hiç oturmadım. İBB Başkan Adayının iddia ettiği gibi üç aracım olmayıp, bulunduğum makama tahsisli bir araç ve şoför bulunmaktadır” mesajı göndermişti. İmamoğlu da “24 Haziran'da yüz yüze konuşuruz. Ben hangi makam arabalarının size ait olduğunu gösteririm.” demişti.

İLK ATAMALAR YAPILDI

Hayri Baraçlı ve 7 yardımcısı ve hukuk müşavirinin istifasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk atamalarını yaptı.

Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu'nu atadı. Çakılcıoğlu 2014 yılından beri Beylikdüzü Belediye Başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Çakılcıoğlu 1989-2014 arasında da İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında çalışmıştı.

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ayrıca Yavuz Erkut ve Murat Ongun'u da başkan danışmanı olarak atadı. Daha önce İmamoğlu'nun eski TÜPRAŞ Genel Müdürü olan Yavuz Erkut'u İBB Genel Sekreteri olarak atayacağı iddiası gündeme gelmişti.