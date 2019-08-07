İBB’de 30 şirketten 26’sına atama

İBB bütçesinin üçte ikisini oluşturan 30 iştirak şirketinden 26’sına yeni müdür atandı

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı (İBB)’nin 30 iştirak şirketinden 26’sına yeni müdür atandı.İBB’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Halk Ekmek A.Ş., İstgüven A.Ş., Kültür A.Ş. ve Şişli Kültür A.Ş. dışındaki tüm iştirak şirketlerinin genel müdürlüğüne yeni isimler atanırken BİMTAŞ, İSBAK, Halk Ekmek A.Ş., İSTON ve İSYÖN’ün 26 Ağustos’ta olağanüstü genel kurul yapacağı duyuruldu.

Olağanüstü genel kurul toplantılarının tamamı 26 Ağustos’ta Bakırköy’deki İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak.

“Beklentilerimiz çok büyük”

İmamoğlu, iştirak şirketlerinin toplam bütçenin üçte ikisini oluşturduğunu, kendilerini rahatsız eden verilerin olduğunu söylemişti. Geçen hafta şirketlerdeki atamalara dair soruya ise “Bu hafta büyük bir kısmını paylaşacağım, göreceksiniz her birinin geçmişinde başarı var. Çünkü bizim iştiraklerden beklentilerimiz çok büyük. İştiraklerimiz kamuya hizmet edecek, kazancını yine kamuyla paylaşacak. Aynı zamanda gerektiğinde finansal anlamda kamuya servis edebilecek bir kurumsal şirket düzeni olacak” yanıtını vermişti.

Geçtiğimiz hafta İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş da istifalarını vermişti.

İştiraklere atanan yeni müdürler:

Ağaç Peyzaj A.Ş. - İsmail Aksoy

Belbim - Yücel Karadeniz

Beltur - Alpaslan Alpaslan

Bimtaş - Hayrettin Yanık

Boğaziçi Yönetim - Metin Yetiştiren

Güven Su A.Ş.- Atakan Aydın

Hamidiye - Atakan Aydın

İGDAŞ - Murat Odabaşı

İSBAK - Mehmet Ali Türk

İSFALT - İbrahim Sönmez

İSPARK - Latif Samet Aslan (v)

Enerji A.Ş. - Oktay Gökdemir

İstanbul İmar İnşaat A.Ş.- Fatih Bulut

Halk Ekmek - Salih Bekaroğlu

Şehir Hatları - Özcan Akgül

İstaç - Zeynel Hacıbektaşoğlu

İston - Mehmet Emre Bayraktar

İsttelkom - Mehmet Recep Çelikbilek

İstgüven - Sadi Taylan

İsyön A.Ş.- Birol Atmaca

Kiptaş - Bilal Veli

Kültür A.Ş. - Kemal Kaptaner

Medya A.Ş. - Elif Atayman

Metro İstanbul A.Ş.- Ali Fırat

Otobüs A.Ş.- Recep Ünveren

İsper A.Ş. - Sabri Meriç

Spor İstanbul A.Ş.- Yusuf Önen

Şişli Kültür A.Ş. - Alican Bakkal

Ugetam - Ali Şen