İBB’de 30 şirketten 26’sına atama

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı (İBB)’nin 30 iştirak şirketinden 26’sına yeni müdür atandı.İBB’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Halk Ekmek A.Ş., İstgüven A.Ş., Kültür A.Ş. ve Şişli Kültür A.Ş. dışındaki tüm iştirak şirketlerinin genel müdürlüğüne yeni isimler atanırken BİMTAŞ, İSBAK, Halk Ekmek A.Ş., İSTON ve İSYÖN’ün 26 Ağustos’ta olağanüstü genel kurul yapacağı duyuruldu.
Olağanüstü genel kurul toplantılarının tamamı 26 Ağustos’ta Bakırköy’deki İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak.
“Beklentilerimiz çok büyük”
İmamoğlu, iştirak şirketlerinin toplam bütçenin üçte ikisini oluşturduğunu, kendilerini rahatsız eden verilerin olduğunu söylemişti. Geçen hafta şirketlerdeki atamalara dair soruya ise “Bu hafta büyük bir kısmını paylaşacağım, göreceksiniz her birinin geçmişinde başarı var. Çünkü bizim iştiraklerden beklentilerimiz çok büyük. İştiraklerimiz kamuya hizmet edecek, kazancını yine kamuyla paylaşacak. Aynı zamanda gerektiğinde finansal anlamda kamuya servis edebilecek bir kurumsal şirket düzeni olacak” yanıtını vermişti.
Geçtiğimiz hafta İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş da istifalarını vermişti.
İştiraklere atanan yeni müdürler:
Ağaç Peyzaj A.Ş. - İsmail Aksoy
Belbim - Yücel Karadeniz
Beltur - Alpaslan Alpaslan
Bimtaş - Hayrettin Yanık
Boğaziçi Yönetim - Metin Yetiştiren
Güven Su A.Ş.- Atakan Aydın
Hamidiye - Atakan Aydın
İGDAŞ - Murat Odabaşı
İSBAK - Mehmet Ali Türk
İSFALT - İbrahim Sönmez
İSPARK - Latif Samet Aslan (v)
Enerji A.Ş. - Oktay Gökdemir
İstanbul İmar İnşaat A.Ş.- Fatih Bulut
Halk Ekmek - Salih Bekaroğlu
Şehir Hatları - Özcan Akgül
İstaç - Zeynel Hacıbektaşoğlu
İston - Mehmet Emre Bayraktar
İsttelkom - Mehmet Recep Çelikbilek
İstgüven - Sadi Taylan
İsyön A.Ş.- Birol Atmaca
Kiptaş - Bilal Veli
Kültür A.Ş. - Kemal Kaptaner
Medya A.Ş. - Elif Atayman
Metro İstanbul A.Ş.- Ali Fırat
Otobüs A.Ş.- Recep Ünveren
İsper A.Ş. - Sabri Meriç
Spor İstanbul A.Ş.- Yusuf Önen
Şişli Kültür A.Ş. - Alican Bakkal
Ugetam - Ali Şen