İBB'nin arazisini İGDAŞ aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin satışa çıkardığı Ünalan’daki 30 dönümlük arazinin yeni sahibi 550 milyon TL karşılığında İGDAŞ oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde ihale usulü satışa çıkardığı Ünalan’daki 29 bin metrekarelik arazinin satış işlemi gerçekleşti. 5 Aralık Çarşamba günü Saraçhane’de düzenlenen ihale, basına kapalı şekilde gerçekleşti. Önceden duyurusu yapılan ihaleye sadece İGDAŞ katıldı. Kapalı zarf usulüyle gerçekleşen ihalede, İGDAŞ, 386 milyon liralık bir teklif verdi. Pazarlık sonucunda üzerinde İkmal Müdürlüğü bulunan İGDAŞ, 550 milyon lira vererek arazinin sahibi oldu.

İhale Komisyonu Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Rasim Bilgehan, şu açıklamayı yaptı: “Burası mevcut imar planlarında kısmen, ticaret, konut, özel orta okul, sağlık, meydan, park ve imar yolu olarak geçiyor. İmar planlarında bir değişiklik yapılmadan satıldı. Katılımcı vardı. O da İGDAŞ’tı. Arazi 550 milyon lirayla İGDAŞ’ın oldu. İGDAŞ mevcut kullanımını devam ettirmek için satın aldı.”

Yaklaşık 30 dönüm olan arazi üzerinde sağlık alanları, İGDAŞ deposu, kamusal nitelikte birçok alan, park, yeşil alan ve mahalle sakinlerinin alışveriş yaptığı bir pazar bulunuyor.