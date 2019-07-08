Haftalık Bağımsız Gazete 08 Temmuz 2019
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İBB Meclis toplantısı canlı yayınlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısını yapıyor. Meclis toplantısı canlı yayınlanıyor

İBB Meclis toplantısı canlı yayınlanıyor
GazeteKadıköy

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından canlı yayınlanmaya başlamıştı. İmamoğlu’nun inisiyatifiyle canlı yayınlanmaya başlayan İBB Meclisi toplantıları, İmamoğlu’nun 23 Haziran seçiminde tekrar belediye başkanı olmasının ardından canlı yayınlanmaya devam ediyor.

23 Haziran seçimleri sonrası Temmuz ayı toplantılarının ilk birleşimi bugün gerçekleşiyor

İBB Meclis toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yapıyor.

Meclis toplantısı İBB sosyal paylaşım kanallarından canlı olarak yayınlanıyor

Etiketler; #ibb #Ekrem imamoğlu
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