İBB Meclis'inde yeni dönem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 25 yıl sonra sosyal demokrat bir başkan tarafından yönetiliyor. Yeni dönemin ilk meclis toplantısı Başkan Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı

Fotoğraflar: Sinem TEZER ÇATAL- Mehmet Murat AYDIN

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki ilk meclis toplantısını 22 Nisan Pazartesi yaptı. İBB Saraçhane binasındaki meclis salonunda gerçekleşen Nisan ayı toplantısına tüm partilerden meclis üyeleri katıldı.

Salona alkışlarla giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tüm meclis üyeleriyle tek tek tokalaştıktan sonra başkanlık koltuğuna oturdu. Canlı yayınlanan Meclis toplantısında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Ekrem İmamoğlu açılış konuşması yaptı.

“BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Konuşmasının başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’da yapılan saldırıyı, Türkiye’de ve Srilanka’da gerçekleşen terör olaylarını kınayan İmamoğlu, İBB Meclisi’nin Türkiye’nin ikinci büyük meclisi olduğunu hatırlatarak “sorumluluğumuz büyük” dedi. İstanbul için parti ayrımı gözetmeksizin birlikte çalışma vurgusu yapan İmamoğlu şöyle devam etti: “39 belediye başkanımız da bizim belediye başkanımızdır, hepsine eşdeğer bir saygı göstereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bölgesel masalar kurarak, ortak akılla ortak çözümler üreterek süreci hep birlikte yöneteceğiz.”

İmamoğlu’nun ardından AKP İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı söz aldı.

Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı ilk toplantıda, konuşmaların ardından gündeme geçildi.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI KOMİSYONA KALDI

Ekrem İmamoğlu, sosyal denge tazminatı sözleşmesi teklifinin gündemin birinci maddesi yapılarak teklifin karar olarak görüşülmesini oya sundu. AKP grubu karara, “aciliyet” olmadığı gerekçesiyle karşı çıktı. Teklifin önce komisyona havale edilip gündeme getirilmesi önerildi. İmamoğlu henüz komisyonların belirlenmediğini, gündemin sıkışık olduğunu belirterek “Mayısa kalır. İBB çalışanlarının dört gözle beklediği sosyal denge tazminatı sözleşmesinin süresi epey geçti. Çalışanlarımızın bu beklentisinin en hızlı şekliyle halledilmesi hususunda titizliğini, hassasiyetini size hatırlatmak istiyorum. Bir önceki yönetimden gelen bir husus. Bizim getirdiğimizi düşünüyorsunuz... Hassasiyetimi tekrar dile getireyim” dedi. Teklif çarşamba günü yapılan oturumda AKP’lilerin oyları ile komisyonlara havale edildi.

İBB meclis başkanvekili, divan üyeleri, encümen seçiminin yapıldığı oturumda AKP’nin adayı olan Göksel Gümüşdağ, birinci başkan vekili seçildi. 2. başkan vekili de AKP’li Ömer Faruk Kalaycı oldu. Divan kâtip üyeleri ve encümen üyeleri de AKP’li meclis üyelerinden oluştu.

CHP’NİN KOMİSYON ÖNERİLERİNE RET

İBB Meclisi’nin 24 Nisan Çarşamba günü yapılan ikinci oturumunda ise meclis çalışma komisyonları oluşturuldu. Daha önce 22 olan ve 9 üyeden oluşan komisyonlar AKP’li meclis üyelerinin teklifi ile 8 üyeye düşürüldü. Ayrıca CHP’nin önerdiği “Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu” ve “Toplumsal Eşitlik Birimi Komisyonu” AKP’li üyelerin oyları ile reddedildi. Komisyonlardaki 8 üyenin 5 üyesi AKP’li üyelerden 3 üyesi ise CHP’li üyelerden oluşuyor. CHP’li üyelerin sayısının düşürülmesine ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy’de 33 CHP’li, 4 AKP’li meclis üyesi olduğunu hatırlatarak “4 AKP’li arkadaşımızı 4 ana komisyonda görev verdik. Bu bir demokrasi anlayışıdır. Bir demokrasi anlayışını, halkın iradesi anlayışını göstermek için söz istedim “ dedi.

KADIKÖY’DEN 8 ÜYE

İBB Meclisinde Kadıköy’den sekiz üye yer alıyor. Sekiz üyenin tamamı CHP’li üyelerden oluşuyor. Kadıköy’ü İBB’de temsil eden CHP’li meclis üyeleri şöyle: Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Mustafa Oltulu, Fahrettin Kayhan, Hatice Ülkü Özer, Mesut Kösedağı, Hasan Gökpınar, Mahmut Nevzat Gül ve Ediz Zeyrek.