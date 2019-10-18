İBB elendi, ihale Hazarfen şirketine verildi

İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları taşınmazları ve arazileri için düzenlenen ihaleye çağrılmadı. İhale Hazarfen Danışmanlık Şirketine verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın başından beri İBB’nin katılmasını istemediği Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarındaki bazı taşınmazlar için açılan ihalenin ilk toplantısı 4 Ekim Cuma günü yapılmıştı. İBB, ihaleye Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş şirketleriyle katılmıştı. Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İBB aylık 100 bin TL teklif sunmuştu. Komisyon da 15 gün içinde pazarlık toplantısının yapılacağını açıklamıştı.

İhale toplantısının pazartesi günü yapılacağını beklerken, akşam saatlerinde bir gelişme yaşandı. İBB’nin toplantıya davet edilmediği ve ihalenin Okçular Vakfı'nın genel müdürlüğünü yapan Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'ne verildiği ortaya çıktı. İBB’nin ihaleden elenmesinin gerekçesi ise “ihaleye giren dört belediye şirketinin de ayrı ayrı iş deneyim belgesi olmadığı” ve İBB'nin başvuru dosyasına "Müşterek ve müteselsilen yerine ortaklaşa ve birlikte" yazması gösterildi.

“GEREĞİNİ YAPACAĞIM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Söz verdiğim gibi her hususu en şeffaf biçimde sizinle paylaşmak durumundayım. Bu şehrin maneviyatına, doğasına, tarihine sahip çıkacağıma söz verdim.

Bu akşamüstü saat 17.00 sularında, bizim hiçbir şekilde haberdar edilmediğimiz ve davetli olmadığımız bir toplantıda, içeride kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanı olan, 3 bin lira maaş alan, bir vakfın da geçmişte genel müdürlüğünü yapmış şahsa ait olan bir şirkete, İstanbul'un en kıymetli Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının arka planlarındaki kullanım alanlarını “ticari faaliyet” yapılmamak üzere 350 bin lira bedelle bizden habersiz, sözüm ona bir bahaneyle bizim ihaleye girmemizi engelleyerek verdiler. Kınıyorum, gereğini yapacağıma bütün vatandaşlarımın huzurunda söz veriyorum.”

“15 GÜN ÖNCE NEDEN UYGUN GÖRÜLDÜ?”

“Sebebe bakar mısınız? Şartnameye göre, böyle bir zorunluluk olmadığı halde ihaleye giren dört belediye şirketinin de ayrı ayrı iş deneyim belgesi olmadığı için elenmişiz. Yasal yollara hemen başvuracağız. Konsorsiyumun tanımı ne? Konsorsiyum eksiklerin tamamlanması için yapılır. Daha dün belediyede 3 bin lira maaşlı 10 bin lira sermayesi olan şirketin deneyimine güvenenler bizim bir şirketin, o koca Kültür A.Ş'nin deneyimini hafife alıp diğer şirketlerden de ayrı ayrı olmasıyla bahane üretiyorlar. Sormak istiyorum. Ortaklık sözleşmemizi bugün uygun bulmayan bu kurul, 15 gün önce bizim o ihaleye girmemizde hiçbir engel bulmadı ve bizi de o ihaleye kattı. Sebebi neydi? 15 günde değişen neydi? İçinde kim varsa, o salonda bulunanlardan başlamak üzere yukarıya doğru kime kadar gidiyorsa hakkımızı, 16 milyonun hakkını öyle bir arayacağım ki siz de bunu göreceksiniz. Tüm hukuki yollara hemen başvuracağız.”

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

“Bir başka komik sebep daha paylaşacağım. ‘Müşterek ve müteselsilen’ yerine ‘ortaklaşa’ ve ‘birlikte’ demişiz başvuruda. Yani biri eski Türkçe, biri yeni Türkçe. Sebebe bakar mısınız? Bu şartnameye aykırıymış. Büyük bir skandal daha. Dediğim gibi o şirketin elemanları orada hazır, haberdar ediliyor, aynı anda bize yazı gönderiliyor: Biz ihaleyi yaptık, sonuçlar hazır. Suç duyurusunda bulunuyoruz. Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm avukatlarıyla, İstanbul'da katılmak isteyen avukatlarla suç duyurusunda bulunuyoruz. Saatini de bildireceğim. Bu kokuşmuşluğun çok büyük bir meselesidir. 16 milyon insanın malını, tek faaliyet kültür sanat etkinlikleri olan bir alanın tek verileceği yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi iken sermayesi 10 bin lira olup daha 3 güne kadar Büyükşehir Belediyesi'nde maaş alan, daha düne kadar bir ailenin fertlerinden oluşan bir vakfın yöneticisi olan, genel müdürü olan bir şahsa verilmesinin altındaki motivasyon nedir? Bu motivasyon burada neyse başka yerlerde de sirayet eder, onun için hak arayacağız.”

“TİCARİ FAALİYET YAPILACAK”

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş da yasaların ve hukukun ayaklar altına alındığını söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz demiryolcuları olarak ihalenin böyle sonuçlanmasına çok üzüldük. Bu ülkede hala yasaların kanunların olduğunu sanıyorduk ama bugün yanıldığımızı anladık. Biz başından beri bu taşınmazların ve arazilerin demir yollarında kalmasını istiyorduk ama İBB’ye verilmesi de bizim için olumlu olacaktı. Çünkü buralarda ticari bir faaliyet yapılacak ve biz bunu çok iyi biliyoruz. Son dönemde demir yollarındaki atamalar arsaların satışını kolaylaştırmak için yapılıyor. Demiryollarını nasıl satarız nasıl peşkeş çekeriz derdindeler. Burada durulacağını sanmıyoruz. Sirkeci’de verilen yerler en güzel yerlerden biri. Haydarpaşa yine öyle. Ankara’da da aynı şey yapıldı. Parça parça özelleştirmeye çalışacaklar.”

“YUKARDAN KARAR VERİLİYOR”

İhale komisyonuna yukardan emir verildiğini iddia eden Bektaş, “İhale komisyonu sadece görüntü. Komisyondakiler bizim arkadaşlarımız. Ama komisyonlar bakanlığın işini yapan bir kurum haline geldiler. Hiçbir demiryolcu burayı bu şekilde vermez. Buna kargalar bile güler. Madem öyle İBB neden birinci toplantıya alındı?” dedi.

Bektaş, “Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının korunması için tüm İstanbulları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu pazar günü Haydarpaşa Garı önüne bekliyoruz.” çağrısında bulundu.

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen de iptal davası açakları bilgisini paylaştı.

İHALE ALANINDA NELER VAR?

Haydarpaşa Garı arazisinde bulunan laboratuvar binası, ısı merkezi, arivaj deposu ve 22 bin 710 metrekarelik açık alan, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek. Kiralama süresi ise 15 yıl olacak. İhalenin detaylarına göre; Sirkeci Garı’nın yer aldığı 1 ada, 20 parsel 98 bin 199 metrekare. TCDD ise bu alanın 2 bin 420 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin 170 metrekaresini kiraya verecek. 240 ada 16 parselde bulunan Haydarpaşa Garı ise 390 bin 700 metrekarelik alanı kapsıyor. Kiraya verilecek bölüm ise 2 bin 340 metrekarelik kısmı kapalı olmak üzere toplam 25 bin 50 metrekarelik alan.

Haydarpaşa Garı arazisinde bulunan laboratuvar binası, ısı merkezi, arivaj deposu kiralanacak taşınmazlar arasında yer alıyor.