İBB'den araçlara dair açıklama: 1247 araç iade edildi, 50 milyon lira tasarruf edilecek

Yenikapı’da toplanan ihtiyaç fazlası araçlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut açıklama yaptı. Erkut, toplamda 1247 aracın sistemden çıkarıldığını, bu araçların yıllık 50 milyon liralık maliyeti olduğunu söyledi.

Yenikapı’da toplanan ihtiyaç fazlası araçlarla ilgili İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut açıklama yaptı. Erkut, alanda bulunan 730 araçla birlikte Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 517 aracın sistemden çıkarılarak iade edildiğini, bu araçların yıllık 50 milyon liralık maliyeti olduğunu dile getirdi.

Erkut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da sıklıkla israf ve tasarruf kavramlarıyla açıklamalarda bulunduğunu belirterek İBB, bağlı kuruluşlar İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketinde ihtiyaç fazlası araçları saptadıklarını bu çerçevede Yenikapı Meydanı'nda 730 aracı topladıklarını söyledi.

Meydanda 730 araç bulunmasına rağmen 23 Haziran seçimleri öncesinde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da 517 binek aracın iade edildiğini belirten Erkut şunları söyledi: “31 Mart sonrası toplamda yüzde 20 seviyesinde 1247 araç sistemden çıkarılmıştır. Yani İBB ve bağlı kuruluşlarındaki her 5 araçtan 1’i sistem çıkmıştır. İade edilen 1247 aracın yıllık kira gideri ortalama yaklaşık 35 milyon 750 bin, yakıt gideri ise 13 milyon 750 bin TL’dir. Toplamda yılda 49,5 milyon TL tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon TL’yi bulmaktadır.” Erkut son olarak tasarruf odaklı hizmetlerle ilgili bilgilerin önümüzdeki süreçte de paylaşılacağını dile getirdi.