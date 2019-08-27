İBB'de vakıflara, derneklere hizmet işi bitti!

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) vakıflara yapılan harcamaları açıkladı. 6 vakfa toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı tespit edilirken, bu vakıflarla yapılan protokoller fesh edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en büyük vaatlerinden biri İBB bütçesinden vakıflara harcanan paraları açıklamaktı. İBB’den yapılan açıklamada vakıf ve derneklere toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı, sadece bir vakfın ulaşım, yeme-içme giderinin 56,5 milyon lira yük getirdiği tespit edildi.

Protokoller fesh edildi

Ensar Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Darul Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı gibi vakıflarla protokol fesh edilirken vakıflara yapılan harcamaların tamamı kamuoyuyla paylaşıldı.

En çok harcama TÜRGEV’e

Vakıflar arasında en fazla harcamanın yapıldığı vakıf, 232 milyon 389 bin 275 lira ile TÜRGEV olurken TÜRGEV’i 76 milyon 544 bin 104 lira ile TÜGVA, 30 milyon 585 bin 660 lira ile Ensar Vakfı takip etti. Vakıflara kiralama, bakım-onarım ve yeme içme kalemleri altında bugüne kadar 190 milyon liradan fazla ödeme yapılırken, sadece tek bir vakfın ulaşım ve yeme-içme giderinin İBB bütçesine 56,5 milyon lira yük getirdiği açıklandı. Bu vakıf da Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA.

Ayrıca toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan 5 tesisin aynı vakıf adına (TÜRGEV) yapıldığı belirtildi ve vakıf adına yapılan 5 tesisin de İBB tarafından kullanılacağı belirtildi.

İBB tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı vakıf ve derneklerle olan işbirlikleri, kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatılmış ve incelemeler derinlemesine devam etmektedir.

İncelemeler sırasında çok sayıda vakıfla, protokoller kapsamında veya şifahi görüşmeler yoluyla, yurt inşaatları, bina kiralama, bakım-onarım tadilatı, ulaşım-yeme-içme, proje, diğer yardımlar ve tefrişat gibi kalemlerde maddi işbirlikleri tespit edilmiştir.

İlk incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü fesh etme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir.

Bu vakıflar için bu zamana kadar, yukarıda sayılan kalemler ve yeni inşaatlar bedelleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı belirlenmiştir. Vakıflara kiralama, bakım-onarım ve yeme-içme kalemleri altında bugüne kadar 190 milyon liradan fazla ödeme yapılırken, sadece bir vakfın ulaşım ve yeme-içme giderinin İBB bütçesine 56,5 milyon lira yük getirdiğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Son tespitlerde; ihalesi İBB tarafından yapılan yurt işlevi de içeren gençlik merkezi, spor tesisi ve otopark inşaatlarının bir bölümünün tamamlandığı, bir bölümünün de devam ettiği ortaya çıkmıştır. Yapımı devam eden ve bazılarının önemli bölümü tamamlanan tesislerden, toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan 5 tanesinin aynı vakıf adına yapılması dikkat çekmiştir.

Bu binaların tasarlanan vakıf ve derneklere teslim edilmeyerek, İBB tarafından değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.”