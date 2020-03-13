İBB de teyakkuzda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) korona virüse karşı önlemleri arttırdı. Korona virüse karşı başlatılan dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu

Etkisini arttıran ve Türkiye’de de ilk vakaya rastlanan korona virüsü için alınan önlemler genişliyor. İBB de virüse karşı harekete geçti. Toplu ulaşım araçları ve İBB binalarındaki dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yerinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünyanın ortak hareket etme becerisini ortaya koyma konusunda büyük bir sınav veriyoruz, vereceğiz. Bu sınavın başarılı geçmesini diliyorum. İstanbul’da aldığımız kararlar ve ortaya koyduğumuz tedbirlerle, toplumumuzun bu süreçten en minimum düzeyde etkilenmesi için gerekli mücadeleyi, bütün arkadaşlarımla göstereceğimizi İstanbul halkımıza duyurmuş olalım” dedi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

İBB’nin toplam 800 bin metrekarelik kapalı alanın dezenfekte çalışmasını yürüttüğünü belirten İmamoğlu, şunları söyledi: “Elimizden gelen tüm yapıya destek olmaya çalışacağız. İBB olarak kamuyu, Sağlık Bakanı’nın açıklamalarını takip ediyoruz. Sayın Vali’mizle dün konuştuk. Bugün, kendi kurumlarıyla yapacakları görüşmelerden sonra, ‘Bir iş birliği nasıl yapılabilir? İstanbul’la ilgili tedbirler nasıl alınmalı’ noktasında yan yana geleceğimiz konusunda bir karar birliğimiz oldu. Dün kendilerini aradığımda böyle bir konuşma yaptık. Bu bir seferberlik süreci.”

İmamoğlu, salgının dikkate alınması gerektiğini ancak panik olunmaması gerektiğini söylerken, “Belediye bünyesinde, kriz masası oluşturmuş durumdayız. Benim de iştirak ettiğim toplantılar söz konusu. Tabii bu bir İstanbul meselesi. Ortak çalışma masası olabilir. Bizim yaptığımız tedbirlerle kamu kurumlarının aldığı tedbirleri birleştirerek, ortak çalışma konusunda bir süreç yönetiyoruz. Bu masamızın bir örneğini daha vermek isterim. Bugün 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediyeler olarak ortak çalışma veya bizim deneyimlerimizden onları da faydalandırma konusunda bir çalışma yürüyorlar. Dolayısıyla biz irtibat kurmamız gereken bütün kamu kurumlarıyla diyalog kuruyoruz ve bu süreci yönetiyoruz. En yakın zamanda Valimiz de bizi arayacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

“ACİL DEĞİLSE TOPLU TAŞIMA KULLANMAYIN”

İmamoğlu, toplu ulaşımda bir azalma olup olmadığına dair soruya ise “Arkadaşlarımın verdiği rakamlara göre, çok ciddi sayıda bir azalma söz konusu değil. Araçlarımızın hijyeniyle, dezenfektasyon çalışmasıyla ilgili en ufak bir tereddüdümüz yok. Ama insanların toplu olarak birarada oldukları ortamda araçtan değil, birbirlerine dönük virüs geçişi sağlanacağından ötürü, sadece araç tedbiriyle olmaz. Belli bir yaş üstü insanlarımızın bugünlerde toplu taşıma araçlarını kullanarak gezmelerini tavsiye etmiyoruz. Vatandaşlarımızdan, acil durumlar hariç mümkün olduğu kadar seyahat etmemelerini ve toplu alanlarda bulunmamalarını istiyoruz. Yine sağlık hassasiyeti olan hamile kadınlar, minik bebeklerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Buna hassasiyet gösterilirse, sanırım yoğunluk bir nebze daha azalacaktır ve insanların birbiriyle olan temasları konusunda fayda sağlamış olacaktır” diye yanıt verdi.

İstanbul’da şu an için eğlence mekanlarını kapatma gibi bir uygulamanın yapılmayacağını söyleyen İmamoğlu son olarak metrobüs duraklarına yerleştirilen dezenfektan cihazları çalışmasının da devam edeceğini söyledi.