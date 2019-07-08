İBB bütçesi krizde!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı ilk toplantısını yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin mali durumunu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından canlı yayınlanmaya başlamıştı. İBB Meclisi toplantıları, İmamoğlu’nun 23 Haziran seçiminde tekrar belediye başkanı olmasının ardından canlı yayınlanmaya devam ediyor.

23 Haziran seçimleri sonrası Temmuz ayı toplantılarının ilk birleşimi bugün (8 Temmuz Pazartesi) günü gerçekleşti. İBB Meclis toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı.

Meclis toplantısında AKP ve CHP grup sözcüleri yeni döneme ilişkin dilek ve temennilerini ifade etti. İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB’nin finansal durumuyla ilgili bir sıkıntısının olmadığını belirttiği konuşmasında, İBB tarafından hayata geçirilen hizmetleri sayarak “emanet ediyoruz” tanımlaması yaptı.

Gürsu’nun ardından söz alan CHP Grup başkanvekili Doğan Subaşı ise “Kimse kimseye bir şey emanet etmiyor arkadaşlar. Emaneti millet alır, millet verir” dedi.

TOPLANTI GÜNLERİ TARTIŞMASI

Meclis’te ayrıca toplantı günü ve saatine dair de bir tartışma yaşandı. AKP grubu bir sonraki toplantının Eylül ayında 5 gün boyunca devam etmesini önerirken, İmamoğlu bu öneriye karşı çıktı ve meclisin kaç gün süreceğinin belirlenemeyeceğini belirtti.

Meclise yapılan ek önergelerde 15 Temmuz, Kurban Bayramı ve 30 Ağustos’ta İstanbul’da ulaşımın ücretsiz olması teklif edildi.

9 Eylül 2019’da başlayacak eğitim öğretim döneminde halkı toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için 06.00-14.00 arası toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması da teklif edildi.

“MANZARA TÜYLER ÜRPERTİCİ”

Önergelerin sunulmasının ardından Ekrem İmamoğlu İBB’nin mali durumuna ilişkin sunum yaptı.

İmamoğlu “Ak Parti başkan vekili ‘emanete’ dair tanımladığı bir sunum ya da konuşma yaptı. Ben de size İBB’nin ekonomisiyle ilgili kısa bir özet yapmayı önemsiyorum.” dedi.

Yeni dönemin ilk meclisinde ekibinden İBB’nin mevcut finansal durum fotoğrafının çekilmesini istediğini ifade eden İmamoğlu gördüğü manzaranın tüyler ürpertici olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayladığı bütçe, gerçek gelirler ve gerçek ihtiyaçlara göre yapılmış bir bütçe değildir. Bu, sırtını merkezi hükümete yaslamanın, sorgulanmadığını bilmenin rahatlığı içinde hazırlanmış, tam bir mirasyedi bütçesidir. Ne beklenen gelirler gerçekçidir, ne giderler.”

Ödemelerde hiçbir gerçekçi öncelik gözetilmediğine dikkat çeken İmamoğlu, kasada vergi ve maaşlar için para bırakmak gerekirken, belediyeyle iş yapmış kişilerin geçmişe dair borçlarını kapamaya öncelik verildiğini açıkladı.

Gelir gider arasındaki farkın yıl sonunda 4 Milyar TL’ye ulaşacağının görüldüğünü ifade eden İmamoğlu, gelir-gider uçurumu nedeniyle bir kriz eşiğinde olunduğunun altını çizdi.

Seçim döneminde İstanbul Belediyesi’nin mali durumunun ağırlaştığına dikkat çeken İmamoğlu, gelirleri artırmak için yeni arayışlara gidilmediğini de ekleyerek şöyle devam etti: “İBB yönetimi işin bu boyutuyla hiç ilgilenmemiş, hem belediyeye gelir getirecek hem de vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yatırımları tamamlamaya öncelik vermek yerine, bir avuç insanı, israf düzenini daha da mutlu edecek işlere öncelik vermiştir.”

2015’TEN BERİ GELİRDE ARTIŞ YOK!

Kâğıt üzerinde İBB’nin yatırım yapıyor göründüğünü belirten İmamoğlu, 2015 yılından beri belediye gelirlerinde herhangi bir artış olmadığını ifade etti.

“İstanbul Belediyesi istikrarlı bir biçimde batırılmaktadır.” diyen İmamoğlu, devletin ilk 6 ayda İBB’ye ödemesi gereken tüm rakamları ödemediğine, kurum karlarının yarı yarıya düştüğüne dikkat çekerek İBB’nin elindeki gayrimenkulleri satarak durumu idare etmeye çalıştığını söyledi.

İBB’nin finansal yapısının ciddi bir biçimde bozulmasının 7 nedeni olduğunu söyleyen İmamoğlu, bu nedenleri şöyle sıraladı:

• Yatırımlar uzun ve plansız projelere dönüştürülmüş.

• Uygulanan yanlış politikaların yarattığı ekonomik kriz nedeniyle İstanbul Belediyesi’nin gelirleri enflasyonun da üzerinde tepe taklak edilmiş.

• Hile yapılmış, kamu maliyesinin bilinen tüm kuralları çiğnenmiş ve korkunç bir israfa yol açılmış. Örneğin, normalde Temmuz ayında kullanılacak olan Maliye katkı payı İBB’ye, ülke tarihinde ilk defa, 15 gün önce, yani biz yönetime gelmeden önce ödenmiş! Maliye’den gelen ve Temmuz ayında kullanılması gereken 980 Milyon liralık tüm nakit 1 hafta içerisinde kullanılıp bitirilmiş. Yaklaşık 1Milyar Liranın nereye ve nasıl harcandığını elbette açıklayacağız.

• Gerçekçi bütçe yapılmamış, krize ve seçime rağmen gelirler şişirilmiş ve giderler düşük öngörülmüştür.

• Son 2 yıldır, bütçeyi dengelemek için belediyenin elindeki gayrimenkuller değerini bulmadan satılmış.

• Belediye şirketleri çok kötü yönetilmiş, yönetiliyor… Şirketler istismar ediliyor ve karlılıkları azaldığı için belediyeye kar payı veremedikleri gibi, maaş ve vergi ödemeleri için de belediyeye muhtaç durumdalar.

• Ülkedeki seçim ekonomisinin bedeli İstanbullulara ödetiliyor.

“İSTANBUL’UN GELECEĞİ İPOTEK ALTINDA”

Göreve geldiklerinde İBB’nin kasasında sadece 7 milyon TL olduğunu belirten başkan İmamoğlu, buna karşın 5,8 milyar TL vadesi geçmiş ve ödenmemiş ödeme beklediğini söyledi.

Mali durum nedeniyle İstanbul’un geleceğinin hesap vermeye yanaşmayan yönetimlerce ipotek altına alındığını belirten İmamoğlu, sorunun çözümü için yapılacakları şöyle sıraladı:

1. Nakit akışın düzeltilmesi için acilen kredi bulunması.

2. Şirketlerin yönetimlerinin liyakat usulüne göre yenilenmesi ve gelirlerinin arttırılması. Bunun için de bir an evvel tüm iştiraklerin Olağanüstü Genel Kurullarının toplanması ve yeni yönetimlerle ilgili kararların alınması

3. Tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi, mevcut projelerin tek tek ele alınarak hızlandırılması

Belediye Meclisi üyelerine çağrıda bulunan İmamoğlu, meclisten borçlanma yetkisi istedi. Bu yetkinin tam olarak bir borçlanma olmadığına değinen İmamoğlu, nakit akışı için kredi alınıp eski borçların kapatılacağını söyledi.

Belediyeyi sağlam bir bütçe yapısına kavuşturmak için hızla önlemler alacaklarını ifade eden İmamoğlu, “İsrafı tüm boyutlarıyla ortadan kaldıracak ve bir tasarruf seferberliği başlatacağız. İBB’nin tüm harcamaları titizlikle gözden geçirilecek ve mutlaka gerçekçi, makul ölçülere indirilecektir.” dedi.

2020 bütçesinin tasarruf temelli, gerçekçi, rasyonel bir temelde hazırlanması için derhal hazırlıkları başlatacakları bilgisini veren İmamoğlu, “Biz tasarrufu vatandaşa ulaştırılan hizmetlerden, aktarılan kaynaklardan yapmayacağız. Yapılan hizmetlerin şişirilmiş maliyetlerinden yapacağız.” diyerek sözlerini sonlanırdı.

Ekrem İmamoğlu’nun istediği borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul edildi.