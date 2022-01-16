İBB Başkanı İmamoğlu, Alan Kadıköy’deki sergiyi ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Alan Kadıköy’deki “20. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı” sergisini gezdi

Fotoğraflar: Gürbüz Engin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Alan Kadıköy’deki “20 Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı” adını taşıyan sergiyi ziyaret etti. İmamoğlu ve Odabaşı'na Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan, koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu, serginin küratörü Metin Deniz de eşlik etti.

Serginin de içinde bulunduğu Alan Kadıköy, 14 Aralık 2021’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açılmıştı.

“İÇİMDE KALMIŞTI, BİR KERE DAHA GEZMEK İSTEDİM”

İmamoğlu, sergiyi açılışta tam olarak gezemediğini söyleyerek, “İçimde kalmıştı, bir kere daha gezmek istedim” dedi.

2011 yılında Santral İstanbul'da açılan sergi, 11 yıl sonra Kadıköy’e taşındı. Devam niteliğinde olan sergide 433 eser arasından 182 eser Metin Deniz tarafından bir araya getirildi.

EN KAPSAMLI SERGİLERDEN BİRİ

Anadolu Yakası’nda bugüne kadar bir belediye tarafından düzenlenen en kapsamlı sergilerden biri. Bu sergi ile sanatseverler, Türk resim tarihinin önemli isimlerinden Abidin Dino, Adnan Çoker, Albert Bitran, Ara Güler, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Fahrelnissa Zeid, Ferruh Başağa, Fikret Mualla, Hakkı Anlı, Komet, Mehmet Güleryüz, Mübin Orhon, Nejat Melih Devrim, Ömer Uluç, Selim Turan ve Yüksel Arslan’ın yanı sıra önemli heykeltraşlar İlhan Koman, Koray Ariş ve Seyhun Topuz gibi isimlerin eserlerini görme imkanına kavuştu.

Sergi, 15 Şubat’a kadar İstanbullular tarafından ziyaret edilebilecek. Serginin küratörü Metin Deniz, serginin büyük bir emekle hazırlandığını söylemiş “Bu sergi fikrinin benden çıkmış olması bana çok büyük onur veriyor. Üst katta da çok güzel bir tiyatro sahnesi var. Türkiye’nin en modern, en çağdaş salonlarından bir tanesi. Canlı olarak işleyen bir mekan” demişti.

"BURAYI DAHA FAZLA TANITMAK LAZIM"

İmamoğlu da ziyaret sırasında bu önemli sanatçıların eserleri hakkında bilgi alırken, Alan Kadıköy’ün içindeki tiyatro salonuyla ilgili de “Çok iyi planlanmış bir yer. Burayı daha da fazla tanıtmak lazım” dedi.

ÇAĞDAŞ BİR SAHNE

Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimlerinden esinlenerek tasarlanan 8 bin 200 metrekare kapalı alana sahip Alan Kadıköy, bilindik sahne tasarımlarının ötesinde seyir imkânı sunuyor. Tiyatro salonu 400 izleyiciyi ağırlayabiliyor ve oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne, forum düzenlerinde de kullanılabiliyor. Alan Kadıköy, tiyatronun en önemli sorunlarından biri olan prova olanağına da çare oluyor; gerektiğinde farklı düzenlemelerle çalışma mekânlarına dönüştürülebilen prova salonlarında sanatçılar 7/24 prova yapabilecek.

ALAN KADIKÖY’DE BAŞKA NELER VAR?

Kadıköy Belediyesi'nin 14 Aralık Salı günü gerçekleştirdiği toplu açılış töreniyle kapılarını açan Alan Kadıköy, Acıbadem Muhittin Üstündağ Caddesi’nde bulunuyor. Binada tiyatro oyunlarının sergilenme biçimine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne ve forum düzenlerine uyarlanabilen tiyatro salonu ile birlikte 650 metrekare genişliğinde bir de sergi salonu yer alıyor.

Ana binanın yanında yer alan ve her yaştan insanın sanatla, kitapla ve yaratıcı oyunlarla beslenebileceği bir platform olma özelliğine sahip Yaratıcılık ve Sanat Parkı da Kadıköy’de 7/24 sanatın konuşulup izleneceği Alan Kadıköy ile bir bütünlük teşkil ediyor.

Kadıköy Belediyesi’nin ilçe sınırları içindeki parkları projelendirme çalışmalarının bir parçası da Alan Kadıköy için geçerli. Binanın bitişiğinde Yaratıcılık ve Sanat Parkı var. Yaklaşık 3 bin 800 metrekare olan parkta, 250 kişilik açık hava sahnesi, doğal arazi eğimi dikkate alınarak tasarlanan yaratıcı oyunların hakim olduğu oyun alanı, sanat kütüphanesi, sanat istasyonları, yaklaşık 600 metrekare kent bostanı ve eğitim alanları yer alıyor.