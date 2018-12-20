Huzurlu bir Kadıköy için…

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen huzur toplantısında yıl içinde işlenen suçlara dair istatistikler paylaşıldı

Polis ve halk ilişkilerini geliştirmek, vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıyla düzenlenen huzur toplantısı 19 Aralık Çarşamba günü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. 2017 yılına ve 2018 yılına dair karşılaştırmalı suç oranlarının istatistiklerinin paylaşıldığı toplantıya Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, Kadıköy Nüfus Müdürü Nebahat Özdemir, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yanı sıra muhtarlar, dernek yöneticileri ve Kadıköylüler katıldı.

“ÇÖZÜM İÇİN DÜZENLİYORUZ”

Açılış konuşmasını yapan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık “Bu toplantıyı polis-halk ilişkilerini geliştirmek, ilçemizin güvenlik ile ilgili sorunlarını değerlendirmek ve sizlerin istek ve taleplerine yerinde ve zamanında çözüm bulabilmek için düzenliyoruz.” diyen Işık, konuşmasına “İstanbul’un en popüler ilçelerinden biri olan Kadıköy’de toplumsal güveni sağlamak sizlerle el ele vererek mümkün olabilir.” dedi.

“UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Toplantıda söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Kadıköy insanların kendilerini mutlu, güvenli ve huzurlu hissettikleri en önemli kentlerden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yayınlanan önemli bir derginin 15 bin kişi üzerinde yaptığı bir ankette en güvenilir kent kavramı içerisinde 43.sırada gösterildi Kadıköy. Bunda emniyetimizin, kaymakamımızın, tüm bürokrasinin, Kadıköy Belediyesi’nin ve yaşayanların katkısı olduğunu düşünüyorum. Burası 200 yıllık tarihi içerisinde edebiyatın, sanatın, kültürün, şiirin, üniversitelerin yaşadığı bir ilçe. Bütün bunların yansıması sokaktaki güven ve huzuru getiriyor. 4 buçuk yıllık görevim sürecinde burada kurumlar arasında çok sağlıklı bir iletişim gördüm. Muhtarlarından bürokrasisine; sağlığından, eğitime kadar uyum içinde çalıştık ve bunun sokağa yansıması çok iyi oldu.” dedi

Kadıköy kaymakamı Mustafa Özarslan ise yaptığı konuşmada “Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de belirttiği gibi insanın en temel ihtiyaçlarından biri güvenlik ihtiyacı. Her ilçenin ve her bölgenin ihtiyaçları farklı. Kadıköy’de de nüfusun karakterinden dolayı, gelişmişlik düzeyinden dolayı diğer ilçedeki insanlara göre devletten yani bizden beklentisi ve standardı yukarıda. Biz bu beklentiyi karşılamak ve en iyisi biziz diyerek değil daha iyisi nasıl olabiliriz diyerek yurt dışındaki diğer ülkelerdeki il ve ilçeleri de takip ederek standardı yükseltmek istiyoruz.” dedi.

SAYILARLA KATALOG SUÇLAR

Yılın sonunda gerçekleşen toplantıda 2018 içinde işlenen katalog suçların verileri de Işık tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Verilere göre;

Kadıköy’de 2017’de 8, 2018 yılında ise 7 cinayet işlendi. 2018’de gerçekleşen 7 cinayetten 6’sının failleri yakalanırken, bir cinayette fail yakalanamadı. Yaralanma olaylarında ise 2017 yılına nazaran yüzde 30’a yakın artış söz konusu. 2017’de 1109 yaralama olayı tespit edilirken bu sayı 2018’de 1416’ya çıktı. 1416 olaydan 1213 olay aydınlatıldı. Faili meçhul olay sayısı 203 olurken, 126 olayda da fail firar etti.

Hırsızlık vakaları ise her sene olduğu gibi bu sene de listede başı çekti. 2018’de 599 işyerinden hırsızlık, 60 oto hırsızlığı, 859 otodan hırsızlık, 1064 evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Toplamda gerçekleşen 2582 olaydan sadece 324’ü aydınlatılabildi. 2258 vakanın ise failleri belli değil.

Yankesicilik ve kapkaçta 2017’ye göre düşüş gözlenirken 131 yankesicilik ve 10 kapkaç olayı gerçekleşti. 131 yankesicilik olayından 28’i aydınlatılırken, 10 kapkaç olayından 3’ü aydınlatılabildi.

Özellikle telefonda savcı ve polis olduğunu öyleyerek para talep eden dolandırıcılar bu sene Kadıköy’de 255 kişiyi dolandırdı. Bu olaylardan 133’ü aydınlatılırken, olaylarda 2017’ye göre artış tespit edildi.

Toplantıda uyuşturucu vakaları ile ilgili ise istatistikî veri paylaşılmadı.