Hollandalı öğrenciler Kadıköy’de

Hollanda Avans Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri Kadıköy Belediyesi’nin misafiri oldu.

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Hollanda Avans Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında rektörlük düzeyinde yapılan akademik işbirliği protokolü gereği öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılıyor. Bu kapsamda her yıl Hollanda Avans Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden öğrenciler Maltepe Üniversitesi’ni ziyaret ediyor ve İstanbul’da inceleme ve araştırma gezisi düzenliyor. Bu yılki ziyarete ev sahipliği yapan Kadıköy Belediyesi toplam 38 Türk ve Hollandalı öğrenciyi misafir etti. Misafir öğrenciler belediyenin Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi ve İdea Kadıköy’ü ziyaret etti.