“Hız sınırı düşürülsün, araca el konulsun”

TBMM Dilekçe Alt Komisyonu’nun Bağdat Caddesi özelinde hazırladığı trafik raporu tamamlandı. Bağdat Caddesi’nde yaşanan trafik kazalarının önlenebilmesi için hız sınırının saatte 20 kilometreye düşürülmesi önerildi

Şehir merkezlerindeki işlek caddelerde yaşanan trafik sorunlarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Dilekçe Alt Komisyonu’nun trafik raporu tamamlandı. Gazete Kadıköy’ün ulaştığı raporda özellikle Bağdat Caddesi olmak üzere aşırı hız sürüşlerinin yapıldığı benzer caddelerde alınabilecek önlemler sıralandı.

GENÇLER HAYATINI KAYBEDİYOR

Alt Komisyon Başkanı Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Alt Komisyon Üyesi Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Alt Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Erkan Aydın tarafından hazırlanan raporda “Türkiye’de 2015 yılı Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve TÜİK verilerine göre, 1 milyon 313 bin 359 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 130 bin 348 adedinin maddi hasarlı, 183 bin 11 adedinin ise ölümlü-yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçtiği belirlenmiş ülkemizde yaşanan trafik kazalarında en çok hayatını kaybedenler ise ne yazık ki 15-29 yaşlarındaki gençlerimiz olmuştur.” denildi.

EN FAZLA KAZA BAĞDAT CADDESİ’NDE

Raporda, trafik kazalarının en çok ve yoğun olarak yaşandığı günün cumartesi olduğu belirtildi. Ülkemizde en çok trafik kazasının gerçekleştiği ilin ise 50 bin 554 gibi çok büyük bir rakamla İstanbul olduğu ifade edildi. Raporda; “İstanbul’daki trafik kazaları da büyük oranda Anadolu yakasında bulunan; Kızıltoprak’tan başlayarak Maltepe ilçesine kadar uzanan Bağdat Caddesi’nde gerçekleştiği, Bağdat Caddesi’nin İstanbul Anadolu Yakası’nın hem alış-veriş, hem yaya hem de trafik anlamında en yoğun noktalarının başında geldiği” denilerek, Bağdat Caddesi’nin pilot bölge seçilmesinin nedeni açıklandı, diğer büyük şehirlerdeki işlek caddelerde kalıcı ve caydırıcı tedbirlerin uygulanması gerektiği de vurgulandı.

RAKAMLARLA KAZALAR

Raporda Bağdat Caddesi’nde yaşanan kazaların sayıları hakkında da bilgi verildi; “2016 yılında 166 adet maddi hasarlı, 118 adet yaralamalı ve 1 adet ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. 2016 yılında meydana gelen kazalarda 167 vatandaşımız yaralanmış ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 119 maddi hasarlı, 79 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş olup, ölümlü kaza bulunmamaktadır. 2017 yılının ilk 9 ayında meydana gelen kazalarda 98 vatandaşımız yaralanmıştır.”

“20 KM'YE DÜŞÜRÜLSÜN”

Bağdat Caddesi’nde ve benzeri diğer caddelerde olan kazaların en büyük nedeninin hız olduğu belirtildi. Aşırı hızın azaltılması için hız yapılan cadde ve bulvarların tespit edilerek ve trafik mühendisliği çerçevesinde hız kesiciler ve kameralı denetim sisteminin kurulması tavsiye edildi. Komisyonun diğer önerileri şu şekilde sıralandı:

* Caddenin bazı kesimleri -kavşağa, otobüs duraklarına yaklaşımlarda- parke taş kullanılarak yol yüzeyi pürüzlü hale getirilebilir. Taşıtların hızını azaltan bu uygulama malzemeye bağlı olarak estetik oluşum sağlar.

* Kent içi hız politikasından ayrı olarak caddede düşük hız uygulaması yapılabilir. Hız sınırının 20 km/saat seviyesine kadar düşürülmesi mümkündür. 24 saatlik EDS ve özellikle TEDES uygulamalarının cadde boyunca sık kullanılması sürücülerin dikkatini çekecektir ve başlıca caydırıcı yöntem olacaktır.

* Mevzuatta değişiklik yapılarak bu gibi caddelerde hız sınırını aşma halinde uygulanan idari para cezalarının iki (veya daha fazla) katına çıkarılması caydırıcı olur.

KAMYONLARA KILAVUZ PERSONEL

Raporda ayrıca, Bağdat Caddesi’nin daha önce 24 saat kamyon ve mikser trafiğine kapalı olduğu, ancak kentsel dönüşüm nedeniyle günde yaklaşık 500 adet kamyon ve beton mikserinin caddede seyrettiği bilgisi paylaşıldı. Sürücülerin ve yayaların kamyonları görmediği için bir kılavuz personelin kamyon şoförünün yanında istihdam edilmesi tavsiye edildi. Raporda, “Kamyonların üzerinde uyarıcı işaretlerin bulundurulması, reflektörlü olması da sağlanabilir. Caddenin değişik noktalarında “kamyon çıkabilir”, “kentsel dönüşüm aracı çıkabilir” görsellerinin artırılması fayda sağlar.” denildi.

“DEVRİYE SAYISI ARTMALI”

Bağdat Caddesi ve benzeri caddelerde, gece geç saatlerde gençler arasında yapılan ralli yarışmalarının engellenmesi için o bölgelerde devriye sayısının artırılması da önerildi. İki veya üçten fazla trafik ihlali gerçekleştiren kasko değeri yüksek araçların belli bir süre trafikten men edilmesi, ölümlü kazaya karışmaları durumunda ise kusur oranına ve yargı kararına bağlı olarak bu araçlara el konulmasının da gündeme gelebileceği belirtildi.

“ALKOLMETRE UYGULANABİLİR”

Meydana gelen trafik kaza oranlarında alkollü araç kullanımının yüzde 50 civarında olduğu kaydedilen raporda “Alkollü araç kullanımı ağırlaştırılmış suç kapsamında değerlendirilmelidir. Bu konuda yeni bir tedbir olarak, alkollü araç kullanımı sebebiyle ehliyetine el konulan kişi, ehliyetini geri almaya gittiğinde, aracına bir alkol kiti/alkol ölçer takılması düşünülebilir. Kişi aracına alkollü olarak bindiğinde, söz konusu cihaz bunu nefesten anlayacak ve belirli bir merkeze sinyal gönderecektir. Bu sistem 2009 yılından beri ABD’de uygulanan bir sistemdir. Burada amaç sadece diğer sürücüleri alkollü sürücüden korumak değil, aynı zamanda alkollü sürücüyü de herhangi bir hayati risk taşıyan kazadan korumaktır.” denildi.

Raporda ayrıca şu önerilere yer verildi:

“Bisiklet yolları arttırılmalı”

“Güvenli bir trafik ortamı için bisiklet yollarının diğer taşıt yollarından ayrı olarak tesis edilmesi, şehir planlamalarında bisiklet kullanımının mutlaka yaya ve araçlarla birlikte düzenlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılarak trafik sorunlarının önüne geçilmesi, sağlıklı yaşam vb. konularda çalışmalar başlatılması gerekmektedir.”

“Belirli saatlerde kapatılabilir”

“Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakların, araç trafiğine tamamen ya da belirli saatlerde kapatılarak kısıtlama getirilmesi veya toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesine yönelik güzergah ve kısıtlamalar getirilmek suretiyle kent merkezlerinin yayalaşacağı düşünülmektedir.”

“Pazar yerleri taşınabilir”

“Trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde bulunan pazar yerleri ve galeri gibi ticari faaliyetler nedeniyle yol kenarı ve yaya kaldırım işgalleri sonucu karayolunun kapasitesinin düştüğü ve trafik akımının yavaşladığı görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin başka bir alana kaydırılması ya da yoğunluğun yaşanmadığı hafta sonu günlerde gerçekleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

“Risk haritası oluşturulmalı”

“Kaza kara noktaları belirlenerek, ülkemizin kaza risk haritası oluşturulmalı, trafik kaza istatistiklerine göre, trafik kazalarının yoğun olduğu yol kesimleri, mevsim, gün ve saatlerin tespit edilmesi ve bu tespitler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması sağlanmalı, sıkça yaşanan kural ihlal istatistikleri çıkarılarak bu ihlallerin özel motorlu taşıt sürücüleri kursu eğitimlerinde gösterilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilmelidir.”

“Trafik eğitimi verilmeli”

“Okul servis şoförlerinin trafik adabı eğitimi alması, ticari araç kullanan tüm sürücülere bu eğitimin verilmesi hedeflenmelidir. Üniversite gençleri arasında genelde aşırı hız, alkol vs. sebepleriyle yaşanan trafik kazalarının sayısı gittikçe artmaktadır. Bu konuda YÖK’ün koordinesinde, her bölüme trafikle ilgili derslerin konulması, trafik ve ulaşım psikolojisi konularında yüksek lisans ve doktora programlarının yaygınlaştırılması vb. çözümlerin geliştirilmesi sağlanmalıdır.”

“Toplu ulaşım arttırılmalı”

“Şehirlerdeki trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu ulaşımın artırılması gibi, demiryolu, tramvay, -İstanbul gibi şehirler için- deniz yolu taşımacılığının da artırılması gerekir.”

Değerlendirme ve çözüm önerileri dikkate alınarak diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanması; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından gerekli önlemlerin alınmasının istenmesine oybirliğiyle karar verildi.