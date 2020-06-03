HES ile hastalık takip edilecek

Sağlık Bakanlığının HES (Hayat Eve Sığar) kodu sayesinde vatandaşların kimlerle yolculuk yaptığı öğrenilebilecek, olası bir Covid-19 vakası tespitinde bu koddan faydalanarak temasta bulunulan kişilere kısa sürede ulaşılabilecek

Hayat Eve Sığar kodu olarak da bilinen HES kodu uygulaması geçtiğimiz günlerde devreye sokuldu. Uçak, tren veya otobüs ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, HES kodu ile bilet alabilecek. HES kodu ile birlikte vatandaşların kimlerle yolculuk yaptığı öğrenilebilecek, bu sayede olası bir Covid-19 vakası tespitinde bu koddan faydalanarak temas içerisinde bulunulan kişilere kısa sürede ulaşılabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısında mobil uygulamanın kullanıcı sayısının 10 milyonu aştığını ifade ederek, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Uygulamanın çok önemli diğer bir fonksiyonu da şudur; bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden, HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak.”

HES KODU NASIL ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı bilgilendirmeye göre; HES kodu, “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden “HES kodu işlemleri” bölümüne girilerek alınabiliyor. HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Kod ayrıca e-devlet üzerinden de alınabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

NASIL KULLANILACAK?

Üretilen HES kodları doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilecek. Kurum ya da kişiler paylaşılan HES kodlarını sorgulayarak, vatandaşların Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını sorgulayabilecek. HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayanlar da çevresindeki kişilerin risk durumlarını görebilecekler.

NE İŞE YARAYACAK?

Paylaşılan firma ya da kurum HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk varsa seyahat ya da ziyareti onaylamayacak. Örneğin uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşmanız gerekiyor. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecek. Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat edenlerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

GÜVENLİ Mİ?

En çok merak edilen konulardan biri de bu uygulamanın güvenli olup olmadığı. Bakanlığın açıklamasına göre; üretilen HES kodlarının tüm yönetimi vatandaşta olacak. Vatandaşlar, HES kodlarını istedikleri süre boyunca paylaşabilecekler ve sonrasında silebilecekler. Bakanlığın bu konu hakkında yaptığı bilgilendirme şöyle:“HES kodları size özel üretilmiş tekil kodlardır. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen sizin elinizdedir. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşımınıza özel farklı kodlar oluşturabilir ve silebilirsiniz. HES kodlarınıza süre sınırları koyabilir, böylece unutsanız bile paylaşımları kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacaksınız.”