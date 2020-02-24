“Herkes kendi işine baksın”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı “akşam pazarı” önerisini vatandaşa sorduk. Fiyatların yüksek olmasından yakınan vatandaş “Kendileri lüks hayat sürüyor halka gelince pazara akşam gidin… Herkes işine baksın” diyor

Görüntü ve Fotoğraf: Görkem DURUSOY

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Aile Dergisinde, Pazar alışverişi konusunda pratik bilgilere yer verilmişti. Tasarruflu pazar alışverişi konusunda önemli noktalara değinen dergi “Tüm pazarı gezip fiyatları öğrenin, ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin. Kaliteli ve ucuza almak için de aynı pazarcıdan alışveriş yapın” gibi tavsiyelerde bulundu. Pazarda alım gücünün düştüğü son zamanlarda açıklamayı gören vatandaşlardan tepki gecikmedi. Biz de Gazete Kadıköy olarak Fikirtepe Semt Pazarı’nda halkın ve pazarcıların görüşlerini öğrendik.

“DİYANET KENDİ İŞİNE BAKSIN”

Uzun süredir pazar esnaflığı yaptığını belirten Fatma Yıldırım “Diyanetin bu açıklamasını çok yersiz ve gereksiz buluyorum. İnsanlara pazara akşam üzeri gidin diyerek ekonomi dersi veriyorlar. Öncelikle Diyanet kendi işine baksın çünkü din ve devlet işleri bir birinden ayrı yürütülmektedir. İnsanlar açlık sınırında, her gün bir insan kendini yakıyor veya asıyor. Kesinlikle başka çözümler bulunmalıdır. İnsanlar pazara akşam giderek hayatını sürdüremez. Maddi durumu yerinde olmayan yoksul insanlar pazarcıların elinde kalan, çöpe atılan malzemeleri almak zorunda kalıyorlar. Kendileri lüks bir hayat sürüyor ama halka gelince akşam üzeri gidip ucuz alışveriş yapın diyorlar. Böyle saçmalık olmaz halk artık uyandı.” şeklinde konuştu.

“ÇÖPE ATACAĞINI TEZGAHA BIRAKIYOR”

Pazar hakkında görüşlerini aktaran bir diğer Pazar esnafı Nuriye Altun da, “ Pazar gerçekten pahalı. Aynı zamanda bazı esnaf çöpe atacağını tezgaha bırakıyor. Erkek, kadın çoluk çocuk demeden yoksul insanların alım gücü olmadığı için pazara geç geliyor ve tezgahta kalan kötü malları ucuza almak zorunda kalıyor. Durum bu. İçler acısı bir olay.” dedi.

“MİLLETTE PARA YOK”

İnsanlarda alım gücü olmadığını söyleyen pazar esnafından Gürsel Budak ise “Pazar fiyatları ucuz ama millette para yok. Bir de akşamları çabuk toplattırıyorlar. Bırakmıyorlar millet alışveriş yapsın.” dedi.

“PAZAR HER ZAMAN PAHALI”

Pazarda alışveriş yapmaya gelen Sevda Selamet ise “Öyle bir şey yok. Pazar her zaman pahalı. Tamam akşam üzeri biraz daha ucuz oluyor ama genelde fiyatlar uçuk. Aynı zamanda akşam kötü ürünler kalıyor seçilmiş oluyor. O bakımdan seçilmeden almak lazım fakat alım gücü düşük. Pazarcıların akşam fiyatları düşürmesindeki temel sebep kalan malları geri götürmek istememesidir.” ifadelerini kullandı.