“Her şey çok güzel olacak” diyenler buluşuyor

Demokrasi Kazanacak-Kadıköy grubu 23 Haziran’da yapılacak seçimi tartışmak için buluşuyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından kararı protesto eden Kadıköylüler, 23 Haziran’da yapılacak seçimde izlenmesi gereken yöntemleri tartışacak. “Demokrasi Kazanacak-Kadıköy Grubu” bu akşam Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu’nda bir toplantı düzenleyecek.

“İSTANBULLULARIN İRADESİ GASP EDİLDİ”

Grup adına şu açıklama yapıldı:

“Biz, YSK'nin 31 Mart seçim sonuçlarına darbe yaparak yenileme kararına karşı ilk akşamdan bugüne kadar tepki gösteren, sokağa çıkan Kadıköylüler, İstanbullularız.

23 Haziran'da yapılacak bu seçim artık sıradan bir seçimin ötesinde anlam ifade etmektedir. Zarftan çıkan dört pusuladan sadece bir tanesi usulsüz sayılarak, büyük bir hukuksuzlukla biz İstanbulluların iradesi gasp edildi. 23 Haziran seçimi; yağmaya, talana ve yalana İstanbul'dan “dur” demek anlamını taşıyacaktır. Bu çok kritik ve öznel koşulları olan seçime Kadıköy'den demokrasi adına katkı koymanın tüm Kadıköy halkının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz.

Bugünden 23 Haziran'a kadar bu bağımsız ve birleşik seçim kampanyasında gerçekleşecek çalışmalar sonrasında Kadıköy yerelinde özne olabileceğimiz bir birlikteliği hedefliyoruz. KHK’li oldukları gerekçesi ile seçilmiş belediye başkanlarının mazbatalarının verilmemesine, “Her şey güzel olacak” dediği için sanatçıların hedef gösterilmesine, gazetecilerin saldırıya uğramasına, halkın susturulmaya çalışılmasına “ARTIK YETER” diyenler olarak biraraya geliyoruz.”