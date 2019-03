Hekimler 1 asır sonra tekrar yürüdü

Türkiye’nin dört bir yanından Kadıköy’e gelen sağlık emekçileri Büyük Hekim Yürüyüşü düzenledi

Yüzlerce sağlık emekçisi, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla Kadıköy'de biraraya geldi. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde toplanan sağlık çalışanlarına tıp fakültesi öğrencileri de destek verdi. “Savaşa değil sağlığa bütçe”, “ Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” sloganları eşliğinde Tıbbiye Caddesi üzerinden Kadıköy’e yürüyen doktorlara Kadıköylüler de alkışlarıyla katıldı. Eylemde; sağlığa ayrılan bütçenin arttırılması, akademik çalışmaların liyakata dayandırılması, doktorlara ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin son bulması, sağlık alanında uygulanan ekonomik politikaların hasta haklarına göre düzenlenmesi talep edildi.

“HEKİMLER AYDINLANMADAN, BİLİMDEN YANA OLDULAR”

Kadıköy Meydanı’nda sonlanan yürüyüşte hekimlerin 100. Yıl Bildirgesini TTB başkanı Sinan Adıyaman okudu.

“Bundan yüz yıl önce, 14 Mart 1919’da İstanbul'da tıbbiyeliler Osmanlı’da modern tıp eğitiminin başlangıcını, Tıphane-i Amire’nin 92. kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir toplantı düzenleyerek emperyalist işgale karşı tepkilerini dile getirmişlerdi.” diyerek konuşmasına başlayan Adıyaman, 100 yıl içinde hekimlerin her zaman ülke sorunlarına duyarlı olduklarını ve her zaman bilimden, aydınlanmadan, laiklikten; her zaman bağımsızlıktan, barıştan ve özgürlükten yana oldularını ifade etti.

Adıyaman konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Hiçbir şeye sessiz kalmadılar. Bulaşıcı hastalıklara karşı nefer, deprem mağdurlarına şifa oldular. Doğanın talanına, nükleer belasına karşı durdular. Her zaman iyi hekimlik ve insan haklarından yana oldular. Savaşların halk sağlığı sorunu olduğunu söylemekten, etik ve deontolojik değerleri korumaktan vazgeçmediler. Sağlıkta yaşanan sorun ve yetersizliklerin ülkedeki yönetim anlayışından, önceliklerinden, tercihlerinden ayrı düşünülemeyeceğini savundular. Köklerimiz ise çok daha derindedir. Tıbbın kurucuları İstanköy’lü Hipokrates’ten, Bergamalı Galeanos’tan bu yana burada bu topraklardayız.”

“Hayata ve topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerinize dayalı birikimimizle insanlara hizmet veriyoruz. Her şeyden ve herkesten çok; doğumdan ölüme insanın en çıplak hallerine şahitlik ediyor, em çaresiz anlarında yardımına koşuyor, güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için çalışıyoruz. Saatlerdir sancılar içinde kıvranan bir hastanın rahatlaması, dünyaya gözlerini yeni açan bir bebeğin ağlaması, günlerdir ateşler içinde yanan bir çocuğun gülümsemesi, yirmi dört saattir komadaki bir hastanın gözlerini açması, yaşlı bir teyzenin, amcanın avucumuza bıraktığı şükran dokunuşu, kaza mahallinden hastaneye yetiştirdiğimiz acil vakanın yaşama tutunması, en yorgun anımızda bile ayakta kalmamıza, her şeye yeniden başlamamıza yetiyor.”

“BİZİ ASIL YORAN MESLEĞİMİZİN İTİBARSIZLAŞTIRILMASIDIR”

“Bizi asıl yoranlar; mesleğimizin itibarsızlaştırılması, emeğimizin ucuzlatılması, kötü çalışma ortamları, ağır çalışma koşulları, parça başı işleme dayalı ücretlendirme, piyasanın vahşi koşullarına terk edilen, ticarileşmiş sağlık hizmetleri, kışkırtılmış talep, kışkırtılmış şiddet ve sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez sağlık yöneticileri. Mesleki itibarımızı korumanın, haklarımızı savunmanın, sorunlarımızın çözümünün ancak ve ancak mesleki örgütümüzle ve örgütlü mücadelemizle olacağını biliyoruz.”

"HACAMATÇILAR TAKDİR GÖRÜYOR"

Sinan Adıyaman’dan sonra söz alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip bir ülkede sağlıklı olmanın koşulunun demokrasi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Maalesef hastaneler birer işletmeye çevrilmiş durumda, hastalar da müşteriye. Eğitim ve akademi kurumsal olarak parçalanıyor ve yok edilmek isteniyor. Bu, gelecekte tıp öğrencilerinin ve hastaların büyük mağduriyetler yaşayacağını gösteriyor. Hekimler mesleklerinden uzaklaşmaya başlıyor. Bu ortamda hacamatçılar, sülükçüler takdir görmeye başlıyor. Bilimsel özerkliğin korunduğu, liyakatin ve akademinin korunduğu bir akademik eğitim sistemi kurulabilir.”

SİYASETÇİLER DE DESTEK VERDİ

Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev-Sağlık İş), Tüm Radyoloji Teknisyenler ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Türkiye Psikologlar Derneği (TPD) tarafından düzenlenen Büyük Hekim Yürüyüşü’ne CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, eski CHP milletvekili diş hekimi Kadir Gökmen Öğüt destek verdi.

Eylem sonunda bütün kadın hekimler biraraya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.