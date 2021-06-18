HDP’ye yönelik saldırı Kadıköy’de protesto edildi

HDP İzmir İl Binasına yapılan saldırıya karşı, Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem gerçekleştirildi. DİSK, TMMOB, KESK ve TTB’nin yaptığı ortak açıklamada kutuplaştırıcı dile ve politikalara vurgu yapıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Binası’na 17 Haziran Perşembe günü Onur Gencer tarafından silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Binada bulunan Deniz Poyraz bu saldırıda hayatını kaybetti. Gencer, tutuklandı. Bugün (18 Haziran) DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, TTB İstanbul Tabip Odası bu saldırıyı protesto etmek için Kadıköy Süreyya Operası’nın önünde ortak bir basın açıklaması düzenledi. HDP Kadıköy İlçe Örgütü de Halitağa'daki ilçe binasından Süreyya Operası'na yürüdü. Basın açıklamasını KESK’ten Çayan Çaltık okudu.

Çaltık basın açıklamasında “HDP il yöneticileri, birçok kez gerçekleşen provokasyon girişimlerine, tehditlere karşı önlem alınmasını talep ettikleri il binası, sürekli polis gözetiminde olduğu halde, tetiği çeken katil, önceden keşif yaparak, planlı, programlı bir şekilde, il binasında yapılacak etkinliği hedef alarak katliam girişiminde bulunmuştur. Bu, ne kendinden menkul bir meczubun gerçekleştirdiği münferit bir olay ne de çatışmadır. Bu HDP’ye yönelik bir katliam girişimidir ve aslen hedef alınan tek başına HDP değildir; hedef alınan bu ülkede barış içinde bir arada yaşama iradesidir; emekten, barıştan, demokrasiden, laiklikten yana olan tüm toplumsal kesimlerdir; savaşsız, sömürüsüz, sınırsız ve sınıfsız eşit ve özgür bir dünya tahayyülüdür.” dedi.

Bu ülkenin gerçek sorunlarının konuşulmasını önlemek için etnik kimlik, inanç, cinsiyet, cinsel yönelim temelinde kutuplaştırmaya başvurulduğu söylenen açıklamada “Kendinden olmayana düşman hukuku uyguluyor; bu ülkede yüzyıllardır bir arada yaşayan halkları birbirine düşman yapmak istiyorlar. En yüksek ağızdan “bu daha bir, daha neler neler olacak, bunlar iyi günler” diyerek iktidarlarını sürdürmek ve mutlaklaştırmak için çekinmeden her yola, şiddete başvuracaklarını meclis kürsüsünden ilan ettiler” denildi.

“AYRIŞTIRICI DİLDEN VAZGEÇİLMELİ”

Basın açıklamasında, yaşanan saldırının faillerine cesaret veren şeyin iktidar tarafından yayılan düşmanlık iklimi olduğu belirtildi. “İktidarın HDP’yi düşmanlaştırmaya, terörize etmeye yönelik sistematik politikaları, medya aracılığıyla topluma ektikleri kin ve nefret tohumları olayların bu noktaya gelmesinde etkili olmuştur.” denen açıklamada siyasi iktidara, toplumu birbirine düşürmeye yönelik bu ayrıştırıcı ve düşmanlaştırıcı dilden vazgeçme çağrısı yapıldı. Açıklama “barış içinde bir arada yaşama irademizden vazgeçmeyeceğiz” diyerek sonlandırıldı.

Eyleme HDP Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı. Piroğlu, Sivas, Maraş, Çorum katliamlarını örnek göstererek geçmişte yapılan saldırıları hatırlattı. “Bize diyorlar ki, bizim iktidarımızın önünden çekilin; diyorlar ki şiddet sarmalına teslim olun, korkun ve önümüzü açın” diyen Piroğlu, “biz milyonlarız, halkız” diyerek geri durmayacaklarını, korkup çekilmeyeceklerini söyledi.

Eylem “Deniz Poyraz ölümsüzdür”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganlarıyla sona erdi.