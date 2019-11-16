“Haziranda Kurbağalıdere kenarında çay içeceğiz”

Kadıköylülerin uzun yıllardır kokusundan ve görüntüsünden şikayet ettiği Kurbağalıdere'nin ıslahı ile ilgili iyi haber geldi. İBB Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy “Haziran ayında dere kenarında çay içeceğiz” dedi

Kadıköy’ün en büyük sorunlarından biri olmasına rağmen yapımı yıllardır tamamlanmayan Kurbağalıdere Islah Projesinde çalışmalar hızlandırıldı. Islah çalışmaları sırasında gözlemlenen Yoğurtçu Parkı paralelinde dolgu boşalmaları ve zemin çatlakları nedeniyle kıyı paralelinde kazıklı rıhtım çalışması başlatıldı. Yoğurtçu Parkı tarafında kazıklı rıhtım yapısı çalışmaları tamamlandı, Dereağzı tesisleri tarafındaki çalışmalar ise devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mevcut kıyı bandının çok dar olması nedeniyle dere kenarına geçici platform dolgusu yapılarak ağır iş makinelerinin çalışabilmesi sağlanıyor. Forekazık imalatları tamamlandıktan sonra, yapılan geçici platform dolgusu deniz yoluyla kaldırılacak.

“ZEMİN KAYIYOR, KAZIK ÇAKILMASI LAZIM”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy, Kurbağalıdere’de çalışma yapılan alanı gezerek çalışmanın ne aşamaya geldiğini yerinde gözlemledi. Gazetemize bilgi veren Arısoy, Haziran ayı itibarıyla ıslah çalışmalarının biteceği müjdesini verdi. Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının dokuz senedir beklediğini hatırlatan Arısoy, derenin ıslah edilmemesi durumunda 70-80 kilogram metrekarelik yağışlarda bile taşkınlara sebep olduğuna dikkat çekerek, çalışmalar bittikten sonra “100 kilogram metrekare yağmur da yağsa bir şey olmaz” dedi.

“16 Kasım itibarıyla 31 Mart sonuna kadar yaklaşık 4,5 ay sürecek birbirine paralel iki aşamalı zemin iyileştirme çalışmamız olacak. ” diyen Arısoy Şefik Bey Köprüsü - Recep Peker Köprüsü ile Fenerbahçe tesislerinin olduğu tarafta zeminde kayma olduğu için kazık çakma işlemi yapıldığını ifade etti. 40 metreye kadar derinliği olan kazık çakma işleminin zaman alıcı bir işlem olduğunu belirten Arısoy, söz konusu alana 275 tane kazık çıkılacağını söyledi.

Yeni yıl itibarıyla Yoğurtçu Parkı kısmında da peyzaj çalışmalarına başlanacağını ifade eden Arısoy derenin ıslah çalışmaları ile de şu bilgiyi paylaştı: “Islah çalışması Şefik Bey Köprüsü’ne kadar geldi. İki köprü arası tamamlanınca ıslah çalışması bitiyor. Onun beraberinde yapılması gereken kıyı zeminin iyileştirme çalışması devam ediyor. Bu birbirini beklemeyen iki iş. Her ikisi de ortalama 4,5 ay sürüyor. Dolayısıyla ikisi paralel gidiyor. Ağır çalışmaları 4,5 ay içerisinde bitirip çıkma hedefimiz var.”

Kazık çakma işlemleri sırasında olası sıkıntılar için azami dikkat gösterdiklerini belirten Arısoy, “Sıfır tahribat sürpriz olur. Dikkatli çalışıldığı sürece az sıkıntıyla geçeceğiz. Yaptığımız tahribatı da onaracağız. ” dedi.

“HIZLI BİR SÜREDE BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kazık çakma işlemi nedeniyle yaşanan gürültü, trafik gibi olumsuz etkilerle ilgili konuşan Arısoy, “Burada gördüğünüz gibi ağır iş makineleri işlem yapıyor. Bu kısmı kullanan insanlar, bu süre içerisinde ister istemez huzursuz ve rahatsız olacaklar. Bunu bir hastalık gibi düşünün ilaç almadan tedavi edilemiyor. Bu işi normalden daha hızlı bir sürede bitirmek için çalışıyoruz. Bizim çevreye verdiğimiz zarar 31 Mart’ta bitecektir.“ açıklamasında bulundu.

Nisan ayı itibarıyla kıyıda çalışmaların devam edeceğini fakat Kadıköylüleri olumsuz etkileyecek boyutta bir gürültü ve olumsuzluk yaşanmayacağını belirten Fen İşleri Daire Başkanı, “Temel amaç 2020 Haziran’da Kadıköy’ü denizle buluşturmak. Haziran ayında Kurbağalıdere kenarında çay içeceğiz.” dedi.

"KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ"

Kurbağalıdere’nin yıllardır ıslah edilmemesinin Kadıköylülerin en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da çalışmaların hızlandırılmasının sevindirici olduğunu belirterek “Süreci Kadıköy Belediyesi olarak biz de yakından takip ediyoruz. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesi için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile birlikte koordineli çalışıyoruz” dedi.