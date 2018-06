Hayvan hakları için dünyayla eş zamanlı eylem

Hayvan hakları aktivistleri, hayvanların öldürülmesine ve mezbahalarda baskı altında tutulmasına karşı Kadıköy’de biraraya geldi. Hayvan sömürüsünün politik olduğunu vurgulayan eylemcilerin tek talebi var: "Tüm mezbahalar kapatılsın!"

Toronto, New York, Londra, Sidney, Los Angeles, Montreal, Bern, Berlin, Paris, Toulouse, Gasse dahil birçok ülkede hayvan hakları savunucuları eş zamanlı olarak eylem gerçekleştirdi. İstanbul’daki eylem ise Kadıköy’de yapıldı. Boğa heykelinden başlayan yürüyüş Mehmet Ayvalıtaş parkında son buldu ve burada bir açıklama yapıldı. Basın açıklamasını hayvan özgürlüğü aktivistleri adına Yeşim Nurova okudu.

Bedenleri sömürülen, zulme uğratılan hayvanlar için toplandıklarını belirten Yeşim Nurova, mezbahaların kapatılmasının gerekçelerini şöyle sıraladı: “Hayvanlar da tıpkı insanlar gibi hissedebilen, özgürlüklerini arayan canlılardır. Mezbahalar olduğu sürece Treblinka ve Auschwitz de daima var olacak. Hayvanlar mal, makine ve köle değildir. Mezbahalardaki koşulların iyileştirilmesi ölüm gerçeğini ortadan kaldırmayacaktır.”

“Her yıl tabaklarımız dolsun diye 150 milyar hayvan öldürülüyor”

Açıklamada hayvanların bizler için değil, bizlerle birlikte yaşaması gerektiği belirtilirken her yıl 150 milyar hayvanın öldürüldüğü açıklandı: “Koşulların oldukça kötü olmasının yanında, sorun ölümün kendisindedir. Hayatımıza devam etmek için hayvanların öldürülmesine ve herhangi bir şekilde kullanılmasına ihtiyacımız yoktur. Buna rağmen hayvan kullanımını sürdürmek zalimliktir. Bizlerin ulaşabildiği hesaplamalara göre her yıl en az 150 milyar hayvan sadece tabaklarımız dolsun diye öldürülüyor. Biz burada bu metni okurken bile sayamayacağımız kadar çok sayıda hayvan korku içinde canının alınmasını bekliyor. Hayvanların kaynak olduğu düşüncesinden ve hayatımızın her alanına sinmiş olan insan merkezcilikten kurtulma vakti geldi. Hayvanlar her saniye gıda, eğlence, giyim, kozmetik, tıp gibi sektörlerde tarifsiz acılar çekiyor, sömürülüyor ve öldürülmeye devam ediyor. Süt sektöründe inekler suni yollarla defalarca gebe bırakılıyor. Yumurtacılık sektöründe erkek civcivler hemen öldürülürken dişi olanlar yumurta makinesi yerine konuluyor. Sirk, hayvanat bahçesi, yunus parkı gibi yerlere hapsedilmiş ve eğlence malzemesi haline getirilmiş hayvanlar dünya üzerindeki cehennemi yaşıyor.”

Hayvan özgürlüğünü savunan herkesi vegan olmaya çağıran açıklama mezbahaların kapatılma çağrısıyla son buldu.