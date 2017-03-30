HAYIR Kadıköy'den "MÜTEVAZI" çalışma

HAYIR Kadıköy inisiyatifi, Rasimpaşa ve Hasanpaşa’da, süsledikleri el arabasıyla “hayır” çalışması yaparken, Rıhtım’da balonları “hayır” için uçurdu

HAYIR Kadıköy bünyesinde faaliyet gösteren Yeldeğirmeni ve Hasanpaşa mahalle meclislerinin birlikte hazırladığı “hayır” etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Süsledikleri el arabasıyla Rasimpaşa ve Hasanpaşa sokaklarında “hayır” çalışması yapan ekip, girdiği çoğu sokakta alkışlarla karşılandı. Daha sonra rotasını Rıhtım’a çeviren HAYIR Kadıköy üyeleri, hazırladıkları “Hayır” yazılı uçan balonları gökyüzüne bıraktı.

“ŞARTLAR EŞİT DEĞİL”

El arabasıyla yaptıkları etkinlik hakkında konuşan HAYIR Kadıköy üyesi Oya Gümüşkaya Bradley, amaçlarının “ellerinden geldiği kadar” “hayır”ın sesini yükseltmek ve “hayır” oyu verenlerinin yalnız olmadığını göstermek olduğunu söyledi. “Evet” oyu verecekleri ikna ederek vazgeçirme gibi bir iddialarının olmadığını belirten Gümüşkaya, hükümeti seven ama başkanlık sistemi konusunda şüpheleri olan insanlara ulaşmaya çalıştıklarının altını çizdi. Kampanya şartlarının eşit olmadığını dile getiren Gümüşkaya, broşür ve afişleri kendi aralarında topladıkları paralarla bastırdıklarını, “evet” kampanyasının ise bütün devlet imkânları kullanarak yapıldığını savundu. Gümüşkaya, Kadıköy’de yüksek oranda “hayır” oyu çıkacağının öngörüldüğü ve “hayır” çalışması yapılmasının bir anlamı olmadığı eleştirilerine ise şöyle cevap verdi: “Biz de bunun farkındayız. Rasimpaşa zaten yüzde yetmiş ‘hayır’. Biraz da Hasanpaşa’ya çalışalım ama burada da insanların yalnız olmadığını hissetmeye ihtiyacı var. Seçimden sonra da yapacağımız birçok şey olduğu için Rasimpaşa’yı da göz ardı edemeyiz. Ayrıca Fikirtepe bölgesinde ev ziyaretleri, kahvehane ziyaretleri ve metro-metrobüs duraklarında bildiri çalışması da yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

BALONLAR “HAYIR” İÇİN UÇTU

Etkinlik tatlı atışmalara da sahne oldu. Hayır balonlarını uçurmak için Rıhtım’a gelen HAYIR Kadıköy üyelerine “evet” çalışması yapan AKP üyeleri, alkışladıktan sonra “Rabia” işaretiyle selam verdi. Hayır Kadıköy ekibi de alkışlarla birlikte “Rabia” selamına zafer işaretiyle karşılık verdi. Daha sonra “hayır” yazılı balonlar, alanda bulunan CHP ve TMMOB üyelerinin de katılımıyla alkışlar eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.