HAYDARPAŞA’DAN KİTAPLARA YOLCULUK BAŞLADI

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Gar istasyonu peronlarında düzenlediği 9.Kitap Günleri, okurların yoğun katılımı ile başladı. Gazetemize konuşan kitapseverler Haydarpaşa Garı’nda kitaplar ile buluşmanın sevindirici olduğunu söylüyor

Geçen yıl ilk kez tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen ve 100 bin okurun ziyaret ettiği Kadıköy Belediyesi Kitap Günleri, tarihi garın özlediğimiz atmosferinde bugün (3 Haziran Cumartesi) günü itibariyle başladı. Tam 9 gün sürecek 9. Kitap Günleri’ne bu yıl 200’e yakın yayınevi katılırken, yüzlerce yazar, hem söyleşiler hem de imza günlerinde okurlarla buluşuyor. Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri ile birlikte düzenlediği 9. Kitap Günleri’nin açılış törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, onur konuğu Füruzan, Yayıncı Onur Ödülü’ne layık görülen cezaevindeki Cumhuriyet Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın kızı Elif Günay, Çizgi Roman Ödülü’ne layık görülen Karaoğlan’ın yaratıcısı Suat Yalaz’ın yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP Millletvekilleri Onursal Adıgüzel ile Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.

9. Kadıköy Kitap Günleri'nin açılışı Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası ve Korosu'nun müzik resitaliyle başladı. Çocukların, klasikleşen parçaları enstrümanlarıyla yorumlamalarının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

NUHOĞLU: “ÖZGÜRLÜK BİLİNCİ KİTAPLARLA YAYILACAK”

Törenin ilk konuşmasını Kadıköy Belediye Başkanı Akyurt Nuhoğlu yaptı. Nuhoğlu, tarihi ve kültürel bir miras olan Haydarpaşa Garı ile edebiyatı buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek katılan tüm yayınevleri ve yazarlara teşekkür etti. Haydarpaşa Garı’nın Anadolu’dan İstanbul’a ilk gelenler için açılan bir pencere olduğunu hatırlatan Nuhoğlu, “Deneyim, tarih, edebiyat, ülke, dünya… İşte tüm bu birikimlerin Haydarpaşa Garı gibi bir kamusal alanla birleştiği bu etkinlikten çıkacak olan özgürlük, aşk ve realizm biliyorum ki bu ülkeye ciddi şekilde katkı sağlayacak ve geleceğini aydınlatacaktır. Maalesef ki Türkiye’de kitap okuma oranı çok düşük. Japonya’da bir kişi 25 kitap okurken, Türkiye’de 6 kişi 1 kitap okuyor. Biz eğer geçmişten gelen gücümüzü, kültürel birikimimizi, yıllardır var olan bu coğrafyadaki yaşamımızı kitaplarla bir araya getiremezsek, bu ülkede demokrasiyi yeşertemez, daha zengin daha refah bir toplum olamayız. Türkiye’de kitap okumanın çok önemli olduğunun bilinciyle, kitaplarla İstanbulluları bir araya getirmeye çalıştık ve bu katkılarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek. Kitapların yakıldığı, düşüncelerin hapsedildiği günlerden geçtik. Hapishanelerde özgürlükleri alınmış gazetecilerimiz, yazarlarımız var. Kitapların özgürlüğün bilincini yayacağını biliyoruz. Tutuklu gazetecilerimizi de anarak Gardaki kitap günlerini başlatıyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz.”

FÜRUZAN: “KİTAPLARA GÖZYAŞLARIYLA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Onur konuğu Füruzan ise konuşmasında şunları söyledi: “Burada sizlerle birlikte olmak beni yıllar öncesine, çok eskilere götürüyor. Artık yolun sonundayım. Önümde tasarılar, hayaller yok. Buna gülümsediğim de oluyor. Bütün istediğim yeryüzünün insanlarını uçsuz bucaksız barışta görmek.”

Füruzan şöyle devam etti: “Benim için bu davetin çok özel bir anlamı var. Çünkü ben Kadıköy doğumluyum. Çocukken en sevdiğimiz yerlerden biri Kurbağlıdere’nin Kalamış ile birleştiği yerdeki parktı. Haydarpaşa’yı da çok severim. Kadıköy’ü çok severim. Biz çocukken Kurbağalıdere’de sandalcı amcalar vardı. İzin isterdik ve sandalların içine girer korsancılık oynardık. Bambaşka bir zamandı. Kadıköy’de gezdiğimiz bir yer de Moda Burnu’ydu. Kadıköy biraz hala kendini koruyor. Her gördükleri şeyin üzerine bina dikiyorlar. Büyük yazar, büyük şair Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’nın birinci kitabı 1941 yılında Haydarpaşa Garı’nda çıkmıştır. Birçok yerden onur ödülü aldım fakat Kadıköy’den böyle bir ödül almak beni heyecanlandırdı.”

Fuarın onur konuğu olmasının onu çok heyecanlandırdığını ifade eden Füruzan; “Sevgili Kadıköyü’nde en yakın yoldaşım kitaplar, eserlerle tanıştım. Bütün hayatımın anlamı oldular. Kitaplara şimdi gözyaşlarıyla teşekkür ediyorum” dedi.

YALAZ: “ÇİÇEK GİBİ İNSANLAR”

Açılış konuşmasını yapanlardan biri de kitap günleri kapsamında Çizgi Roman Ödülü’ne layık görülen Karaoğlan’ın yaratıcısı Suat Yalaz’dı. Yalaz yaptığı konuşmada, çizgi roman sanatıyla ilgilendiği için Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu’na teşekkür ederek şöyle devam etti: “Ödül aldığıma mı sevineyim bu güzel kalabalığa mı sevineyim. Çiçek gibi insanlar. Şimdi konuşmamı yaptım çok mutluyum. Bayağı içimiz kararmıştı. Biz eskiden şan derleri müzik dersleri alırdık Halk Partisi sayesinde ve bunu sürdürmeye devam ediyor. Bunu anlayalım, farkına varalım ve değerlendirelim.”

CEZAEVİNDEN MEKTUP VAR

Yayıncı Onur Ödülü’ne değer görülen tutuklu Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın kızı Elif Günay, babasının Silivri Cezaevi’nden Kitap Günleri’ne gönderdiği mektubu okudu. Turhan Günay mektubunda şu sözlere yer verdi:

“Kadıköy’ün aydınlık insanlarına kitapların peşini bırakmayan okurlara kitaplara renk veren tüm dostlara selam gönderiyorum. Bugün yanınızda değilim ama en kısa zamanda kitapçılarda rafları karıştırırken sizinle karşılaşmak, kitaplar üzerine iki çift laf etmek ümidini içimde taşıyorum. Umarım bir sonraki Haydarpaşa kitap günlerinde yayınevi stantlarını yine birlikte gezeriz. Kadıköy Belediyesi’ne kitapseverleri bir araya getiren bu etkinliği düzenlediği için bir kitap dostu olarak teşekkürlerimi sunarım. Bir teşekkürü de beni bu ödüle layık gördükleri için etmeliyim. Burada toplanmış, buranın konuğu olacak tüm kitapseverlerle birlikte olduğumun bilinmesini isterim. Ayrıca dostum Firüzan’ı da buradan tebrik etmek isterim. Firuzan gibi değerli bir yazarın onur konuğu olduğu bir etkinlikte ödül almak benim için ayrıca bir onur kaynağıdır. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle herkese bol sevgiler ve bol kitaplı günler.”

TUTUKLU GAZETECİ VE YAZARLAR İÇİN DENİZE MESAJ

Türkiye Yazar Sendikası çağrısıyla cezaevindeki tutuklu yazar ve gazeteciler için basın açıklaması yapıldı şişelere yazılan mesajlar denize mesaj bırakıldı.

CHP Milletvekillleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, yazar Eşber Yağmurdereli gibi çok sayıda yazar ve okurun katıldığı basın açıklamasında konuşan Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz “Büyük sorunlarımızdan biri özgürlük. Ülke deyim yerindeyse yarı-açık cezaevine döndü. Yazarlar, gazeteciler, sendikacılar, avukatlar, eğitimciler, akademisyenler, şairler özgürlük için mücadele ediyorlar. Bizde Türkiye yazarlar sendikası olarak yazar dostlarımızla bu özgürlük sorununa burada dikkat etmek istedik. Çünkü yazarların ve okurların buluştuğu çok güzel bir mekandayız. Nazımın da memleketimden insan manzaralarını başlattığı mekandayız. Merdivenlerde başlatmıştı. Şimdi bir nebze de olsa özgürlük sorununa dikkat çekmek için bu denize özgürlük isteklerimizi bırakalım dedik. “ dedi. Köz’ün konuşmasının ardından tutuklu yazar ve gazeteciler için yazılan mesajlar okunarak denize bırakıldı.

SÖYLEŞİ VE İMZALARA BÜYÜK İLGİ

840 yazarın kitaplarını imzalayıp, 86 söyleşinin yapılacağı Kitap Günleri’ni açılışının ilk saatlerinde 7 bin kişi ziyaret etti. Kitap Günleri’nin ilk söyleşisi olan İrfan Değirmenci’nin “Bir Uyuyup Bir Uyanalım” söyleşisi büyük ilgi gördü. Yazarların imza masalarında uzun kuyruklar oluştu. 11 Haziran’a kadar sürecek Kitap Günleri’nde Yekta Kopan, Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Nihat Sırdar, Ayşe Kulin, Hüsnü Mahalli, Türkan Şoray gibi çok sayıda yazar, sanatçı söyleşi ve imza ile okuyucuları buluşacak.

RİNG SEFERLERİ VAR

Show Radyo sponsorluğundaki Kadıköy Belediyesi 9. Kitap Günleri boyunca Bostancı Lunapark, Bostancı Vapur İskelesi ve Kadıköy Haldun Taner önünden Haydarpaşa Garı’na ring seferleri düzenleyecek. 3-11 Haziran günleri 11.00, 13.30, 16.30 ve 19.30’da Bostancı Vapur İskelesi önünden; 10.30, 14.00, 17.00, 20.00’da Bostancı Minibüs Yolu Lunapark önünden; 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30’da Kadıköy Haldun Taner önünden 9. Kitap Günleri’nde servisler olacak.