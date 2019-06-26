Haydarpaşa’da toplu mezar mı çıktı?

Haydarpaşa Garı arazisinde sürdürülen arkeolojik kazılarda toplu mezar bulunduğu iddia ediliyor

Seçim öncesi yeni projelerle gündeme gelen Haydarpaşa Garı’nda neler oluyor? Köprüden geçenlerin meraklı gözleri bu sorunun cevabını arasa da Haydarpaşa Garı arazisinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında uzun zamandır bir açıklama yok. CİMER üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sorularımızı ilettik ancak henüz tarafımıza bir cevap iletilmedi.

FARKLI DÖNEMLERE AİT KALINTILAR

Peki, Haydarpaşa Garı peronlarından Ayrılıkçeşme’ye kadar uzanan binlerce metrekarelik alanda ne yapılıyor? Kazılarda neler bulundu?

Haydarpaşa Garı’nın çevresindeki arkeolojik kazılar ilk olarak 2018 yılının Mayıs ayında başladı. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla arkeolojik kazı çalışmalarında şu ana kadar Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi bulgular çıkarıldı. Erken Bizans dönemine tarihlenen mimari kalıntıların yanı sıra Geç Osmanlı Dönemine ait olduğu düşünülen bir çeşme ile yine Klasik-Hellenistik, Roma, Erken Bizans, ve Osmanlı Dönemlerine ait pişmiş toprak kandil, sikke ve çanak çömlek parçaları da bulunmuştu.

NEKROPOL ÇIKMIŞ OLABİLİR

Kazılar hakkında yaptığımız en son haberin üzerinden aylar geçti. Bu zaman süresince yetkili kurumlar çalışmalar hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak resmi olarak doğrulanamayan bazı bilgilere göre; Haydarpaşa arazisinde toplu mezar(nekropol) bulunduğu iddia ediliyor. Bu iddiayı henüz doğrulayamasak da geçtiğimiz yıl fotoğrafladığımız ve bin yıllık olduğu düşünülen bir iskelet iddiayı doğrular bir kaynak olabilir.

KAZILAR SÜRÜYOR

Haydarpaşa’da devam eden kazıların daha ne kadar süreceği belirsiz. Bakanlığa ilettiğimiz yazıda bu soruya da cevap verilmesini talep ettik. Restorasyonun tamamlanmasından sonra Haydarpaşa Garı’nın da hizmete açılması bekleniyor. Ancak tarihi binanın gar olarak kullanılması kazıların tamamlanmasına bağlı.

Kazı çalışmalarında şimdiye kadar onlarca mezar kalıntısı bulundu. Ancak aylar önce yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan mezarda bütünlüğü çok fazla bozulmayan ve bin yaşında olduğu düşünülen bir iskelet çıkarılmıştı. İskeletin üzerinde bir de koku kolyesi bulunmuştu.