Haydarpaşa ve Sirkesi garı ihalesi yargıda

İBB avukatları, Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanlarının ihalesinin iptali için Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine, Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanlarının ihalesinin iptalini talep eden avukatlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda avukat ve yurttaş Kartal'daki Anadolu Adliyesi’ne gitti.

“ADALATE GÜVENİYORUZ”

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İBB iştiraklerinden oluşan ortak girişimin hukuksuz bir şekilde ihale dışı bırakılmasına dair, ihale dışı bırakma işleminde sorumluluğu bulunanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda İstanbul İdare Mahkemesi'nde ihaleden önce garların bazı bölümlerinin Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik doğrultusunda ihale yapılmadan, belediyemize doğrudan tahsis ve kiralanması yönündeki taleplerinin reddinin iptali için de başvuru yaptık. Cuma günkü kararın iptali için belediye şirketlerimiz idare mahkemesine başvuru yaptı. Biz de bu davaya müdahil olmuş olduk. Konu artık yargıda, Türk adaletinde. Biz Türk adaletine ve yargısına güveniyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağız.”

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da “Aslında yıllardır bu adrese teslim ihaleler kanuna da uygun oldu. Çünkü 147 kez değiştirdiler. Ama hiçbir zaman hukuka uygun olmadı. Bugün burada bir belediye başkanının bir yerel inisiyatiflerle hareket ediyor olması, burada birçok hukukçunun toplanabiliyor olmasının bir nedeni var. Uygulamaların hukuksuzluk içerdiğini haykırmak için buradalar.” dedi.