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Haydarpaşa ve Sirkeci için imza kampanyası

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için yapılan ihalenin iptali için imza kampanyası başlatıldı

Haydarpaşa ve Sirkeci için imza kampanyası
Erhan DEMİRTAŞ

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanması için yapılan ihaleye tepkiler devam ediyor. Meslek odalarından çevre örgütlerine kadar geniş bir kesim ihalenin iptal edilmesini istiyor. Dün İBB’nin yürütmeyi durdurma davası açmasından sonra şimdi de ihalenin iptal edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

“AKIL ALMAZ BİR DURUM”

Filiz Öke’nin Change.org üzerinden başlattığı kampanyada şöyle denildi:

“İstanbul halkının kullanımına açılması sosyal bir proje olarak oldukça etkileyici olabilirdi. Tabii ihale süreci yasalara uygun yapılmış olsaydı. Ne var ki ihale sürecinde İstanbul halkının yerel yönetim iştiraklerinin ortak teklifini katılımcı olarak kabul edip pazarlık aşamasında İBB'yi eleyip rekabet ortamını ortadan kaldırarak geriye kalan tek katılımcıya ihaleyi vermek akıl almaz bir tutumdur.Ülkemizde artık haklıdan yana ve adaletli bir yönetim istiyoruz. İhale sonucunda yerel yönetimi adaletsiz bir şekilde eleyerek  diğer şirkete şaibe yaratacak şekilde verilmesini bir vatandaş olarak içime sindiremiyor ve bu imza kampanyası ile ihalenin iptal edilmesini talep ediyorum.

Yerel yönetimler şehirlerin kültür ve sanat etkinliklerinde bilhassa büyük şehirlerde oldukça fazla görev üstlenmektedirler.Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde devlet kuruluşlarının yerel yönetimlere destek olması gerektiği kanısındayım. Halbuki  burada kayırılan iki yıllık geçmişe sahip bir özel kuruluş olmuştur.  Atacağınız imzalarla kampanyama destek olarak sesimi duyurmamı sağlayabilirsiniz. Umut ve dileğim odur ki hep birlikte başaracağız.”

İmza kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Etiketler; #tcdd #imza #kampanya #haydarpaşa #ibb #kadikoy
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