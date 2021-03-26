Haydarpaşa ne zaman bitecek?

İstanbul milletvekili Oya Ersoy’un Haydarpaşa Tren Garı ile ilgili verdiği soru önergesini cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Haydarpaşa Garı’ndaki onaylı restorasyon projesinin devam ettiğini ve 2021 yılı içerisinde bitirilmesinin planlandığını açıkladı

HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Oya Ersoy, Haydarpaşa Garı’nda süren restorasyon ve gar arazisinde devam eden kazı çalışmalarının ne zaman tamamlanacağını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’na sordu.

“2021 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK”

Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde; restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarının ne zaman tamamlanacağını sorularını sordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen yanıtta “Haydarpaşa Gar binasında ana bina yolcu ve bekleme salonunun onaylı restorasyon projesi uyarınca tüm onarımları tamamlanmak üzere olup, binanın özgün aydınlatma armatürlerinin onarım sonrası özgün yerlerine montaj çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca gar binası üçüncü katında ve 5 numaralı müştemilat binasında kurul onaylı restorasyon projesi uyarınca onarım çalışmaları devam etmekte olup 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık kazı çalışmaları hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

“YETKİMİZDE DEĞİL”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Ersoy’un “Arkeolojik kazılarda çalışan işçi sayısının 400’den 100’e düşürülmesinin nedeni nedir? Yaklaşık sekiz yıldır ana demiryolu seferlerine kapalı olan Haydarpaşa Garı’nın restorasyon ve gar sahasında süren arkeolojik kazı çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır?” sorusuna şu cevabı verdi: “Kazı çalışmalarında işin durumuna göre işçi sayısı değişebilmektedir. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe göz önünde bulundurularak işçi sayısı azaltılmıştır. Arkeolojik kazı çalışmalarının bilimsel özelliği ve ulaşım projesinin uygulama sürecinin bakanlığımızın yetkisinde bulunmamasından dolayı kazının bitiş tarihi ile ilgili kesin bilgi verilememektedir.”

Haydarpaşa Garı’nda konvansiyonel demiryolu hattı seferlerinin hat yenileme gerekçesiyle, 1 Şubat 2012 tarihinde durdurulduğunu hatırlatan Ersoy, Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanı olduğu 3 Mart 2016 tarihinde Haydarpaşa'nın restorasyon çalışmasından sonra tren garı olarak kullanılmaya devam edeceğini beyan ettiğini de belirtti.

ARKEOPARK KURULACAK DEMİŞTİ

21 Kasım 2020 tarihinde TBMM Komisyonunda yaptığı konuşmada “Haydarpaşa Garı eski Türkiye’de kaldı. Yeni Türkiye’de Marmaray var.” açıklamasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz şubat ayında Haydarpaşa Garı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Dört yıldır restorasyon çalışmalarının devam ettiği Haydarpaşa Garı'nda çalışmaların sonuna gelindiğini ifade eden Karaismailoğlu kazı alanında arkeopark kurulacağını, Haydarpaşa Garı’nın da “kısmen” demiryolu faaliyetlerine devam edeceğini söylemişti.