"Haydarpaşa Lisesi'ne rant odaklı müdahaleler kabul edilemez"

Doğal sit alanı statüsündeki Validebağ Korusu'nun içinde bulunan ve altı yıl önce depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Lisesi'nin yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Validebağlılar, "Bu alanın rant odaklı müdahalelere açık hale getirilmesi asla kabul edilemez. Bakanlık kararından vaz geçmelidir.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Haydarpaşa Lisesi’nin sit statüsünü 28 Kasım 2021’de değiştirdi. Lise, doğal sit alanı statüsünden, ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’na dönüştürüldü. Şu anda bu statü sonucunda lisenin olduğu yerde entegre tesis yapılabilir, çevresindeki alanda turizm ve yerleşimlere izin verilebilir durumda.

Velilere lisenin yıkılacağı söylenirken öğrencilerin de önümüzdeki seneden itibaren başka bir okula geçici olarak gönderileceği paylaşıldı. Lisenin hem Validebağ Korusu’nda koparılmasına hem de bölgenin ranta açık hale gelmesine karşı Validebağlılar, bir açıklama yaptı.

Açıklamada ilk olarak 236 gündür Validebağ Korusu’nu korumak için nöbet tutulduğu belirtilirken, lisenin içinde bulunduğu alanın statüsünün değiştirilmesine karşı iptal davası açıldığı duyuruldu.

TÜM BİNALAR YIKILACAK

Daha önce Validebağlıların okul idaresiyle yaptıkları görüşmede ana binanın depreme karşı güçlendirildiği sadece pansiyon ve yemekhane olarak kullanılan iki binanın yıkılıp yeniden yapılacağı söylense de yeni edinilen bilgi farklı. Buna göre yıkılmak istenen sadece yemekhane ve pansiyon değil, birkaç yıl önce büyük harcamalarla depreme dayanıklı hale getirilen, kütüphane ve laboratuvarları ile yenilenen ana bina da dahil olmak üzere tüm binalar.

“Tüm öğrencilerin her türlü eğitim olanaklarına sahip olması ve deprem güvenliği olan okullarda eğitim görmesi en temel haklarıdır” denilen açıklamada, “Ancak yakın bir zamanda, milyonlarca lira harcanarak depreme karşı güçlendirilen, yenilenen okul binası ve ek binaları muhafaza edilerek pansiyon ve yemekhanenin de güvenli, sağlıklı yapılara kavuşturulması mümkün iken alelacele farklı bir proje yapıldığının duyurulması, hazırlık çalışmalarına başlanması düşündürücüdür” ifadeleri kullanıldı.

“KORUMA ALANLARININ YAPILAŞMASININ ÖNÜNÜ AÇACAK”

Durna Şahin tarafından okunan açıklamada hali hazırda Haydarpaşa Lisesi’nin 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu’nun sınırları içinde yer aldığı özellikle vurgulanırken şöyle devam edildi: “Korunun içinde bulunan Haydarpaşa Lisesinin statüsünün kesin korunacak hassas alan statüsünde olması gerekirken, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak belirlenmesi Validebağ Korusu'nun geleceği ve statüsü açısından bizi fazlasıyla endişeye sevk etmektedir. 19 Temmuz 2012 tarih ve 28358 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin’ 5. maddesinde ‘Korunan alanların güncel durumu; alanın biyolojik çeşitliliği, hidrolojisi ve hidrojeolojisi başta olmak üzere her açıdan durumu, hazırlanacak ön değerlendirme raporu sonucuna göre veya gerekli görülmesi durumunda ise en az ardışık dört mevsimi kapsayan ekolojik temelli bilimsel araştırma yapılarak belirlenir’ denilmektedir. Kendi çıkardıkları yönetmelikteki hükme rağmen, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu ne bakanlığa ait internet sitesindeki duyuru ekinde, ne de Resmi Gazete’deki ilanın ekinde yer almaktadır. İklim krizi, su krizi ve ekolojik yaşamın devamının hem kentimiz,ülkemiz açısından, hem gezegenimiz açısından geleceğin başat sorunlarından olacağı görülmekte iken koruma alanlarının talanının ve yapılaşmasının önünü açacak bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir.”

Şahin, “Validebağ Korusu'nun doğal uzantısı olan Haydarpaşa Lisesi'nin tüm yerleşkesinin bir inşaat alanına dönmesi Koru’nun ekolojik yapısını, biyoçeşitliliğini, yeraltı su kaynaklarını olumsuz yönde etkileyecektir” derken, bakanlığa şöyle seslendi: “Validebağ Korusu 354 dönümüyle bir bütün olarak ekosistemini koruyacak, yaşatacak olan kesin korunacak hassas alanlar statüsünde olmalıdır. Mevcut durum itibariyle ekosistemini devam ettirecek çözümler üretilmeli ve yeni, büyük çaplı inşaat baskısından uzak tutulmalıdır. Validebağ Korusu mega metropol İstanbul'un içinde kamuya ait tek doğal kalmış korudur. Validebağ Korusu’nda; otsu bitkileri, yaban hayatı, göçmen kuşları, deresi, anıt ağaçları, su gözeleriyle doğal bir ekosistem mevcuttur. Validebağ Korusu’nu rant ve çıkar kaygıları ile park veya bahçe durumuna getirecek projelerden uzak durulmalıdır. Halkın büyük bir mücadele ile koruduğu bu alanın rant odaklı müdahalelere açık hale getirilmesi asla kabul edilemez. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu yanlış statü değişikliği kararından vaz geçmelidir.”

LİSE YÖNETİMİNE DE ÇAĞRI

Lise yönetimine de çağrıda bulunulan açıklama şöyle sona erdi: “Henüz okulun nereye taşınacağı, yatılı öğrencilerin nerede kalacağı belirsizken, okul idaresinin ve vakfın proje peşinde koşuyor olması anlaşılır bir durum değildir. Haydarpaşa Lisesi öğrencilerinin eğitim hakkını sekteye uğratacak, mağdur edecek uygulamalar karşısında öğrenciler ve velilerin yanında olacağız. Gençler bizim geleceğimiz; hem onların eğitim hakkına sahip çıkacağız hem Validebağ Korusu’na sahip çıkacağız ve Koru'yu bir bütün olarak gelecek nesillere bırakacağız. Kesin korunması gereken hassas alanlar statüsünde olması gereken Validebağ Korusu’nda ve çevresinde yaşanacak, doğayı ve tarihi yok edecek uygulamaları önlemek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”