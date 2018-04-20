Haftalık Bağımsız Gazete 20 Nisan 2018
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Haydarpaşa Köprüsü kapatıldı

Haydarpaşa Köprüsü yenileme çalışmaları kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İBB, araç trafiği için alternatif yolları duyurdu

Haydarpaşa Köprüsü kapatıldı
Erhan DEMİRTAŞ

Tıbbiye Caddesi üzerindeki Haydarpaşa Köprüsü, Ulaştırma Bakanlığı’nın yenileme çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün UTK2018/15-27 sayılı kararı ile araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Araç ve yayalar için alternatif güzergâhlar belirlendi.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre; bölge trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için ise Geçici Trafik Sirkülasyon Projesi hazırlandı ve köprüdeki taşıt trafiğinin verileceği geçici yol güzergâhları belirlendi. Karara göre, araç trafiği Behiçbey Sokak’tan, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametinde tek yön olarak sağlanacak. Araçların, Kadıköy sahile paralel olarak Rıhtım Caddesi’ne ulaşabilmeleri için ise Orgeneral Şahap Gürler Caddesi, 2 x 2 bölünmüş yol olarak hizmet verecek.

Dr. Eyüp Aksoy ve Orgeneral Şahap Gürler Rıhtım Caddesi istikametinde yeni açılacak yolu sadece toplu taşıma araçları (otobüs minibüs taksi servis) kullanabilecek. Rıhtım Caddesi’ne gitmek isteyen diğer araçlar ise Taşköprü Caddesi ve Söğütlüçeşme Caddesi güzergâhını kullanarak Rıhtım Caddesi’ne ulaşabilecekler.Tıbbiye Caddesi ve Rıhtım Caddesi’ni kullanan yayalar için de yeni yaya yolu düzenlenecek.

Haydarpaşa Köprüsü yenileme çalışmasının  yaklaşık 1 yıl süreceği belirtildi.

Etiketler; #marmaray #ibb #kadikoy #üsküdar #trafik #haydarpaşaköprüsü
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