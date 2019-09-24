Haydarpaşa ihalesine İBB de giriyor!

Kültür Bakanlığı’na devredilmek istenen Haydarpaşa taşınmazları için ihaleye çıkılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamayla ihaleye İstanbul halkı adına katılacaklarını duyurdu

Geçtiğimiz ağustos ayında TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü’nün talebi üzerine, İbrahimağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti TCDD’ye ait olan bazı taşınmazların Kültür Bakanlığı’na devredilmesi kabul edilmişti. Müdürlüğün talebini değerlendiren 5 Numaralı Korumu Kurulu ise 240 ada 16 parselde yer alan bazı yapıların ve açık alanların “Gençlik Sanat Etkinlik Alanı” olarak kullanılmasına olur vermişti. Koruma Kurulu 41-50-51-82-103 ve 118 numaralı yapıların yıkılmasına, aynı zamanda 38-47 ve 49 numaralı yapıların ise yerinde incelenmesine karar vermişti. Söz konusu alanda yer alan bazı lojmanların ise acilen boşaltılması istenmişti.

15 YIL KİRALANACAK

Ancak, TCDD’nin kendi mülkiyetindeki mal varlıklarını ve arazilerini başka bir kuruma bedelsiz tahsis edemeyeceği ortaya çıktı. Resmi Gazete’de 22 Eylül Pazar günü yayımlanan ilana göre, Haydarpaşa Garı arazisinde bulunan laboratuvar binası, ısı merkezi, arivaj deposu ve 22 bin 710 metrekarelik açık alan, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından verilen ilan yetkili kurumlara asıldı. 4 Ekim’de yapılacağı belirtilen ihalenin detayları da belli oldu. Aylık kira bedeli 30 bin TL üzerinden açılacak, kiralama süresi ise 15 yıl olacak.

TOPLAM 25 BİN METREKARE

İhalenin detaylarına göre; Sirkeci Garı’nın yer aldığı 1 ada, 20 parsel 98 bin 199 metrekare. TCDD ise bu alanın 2 bin 420 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin 170 metrekaresini kiraya verecek. 240 ada 16 parselde bulunan Haydarpaşa Garı ise 390 bin 700 metrekarelik alanı kapsıyor. Kiraya verilecek bölüm ise 2 bin 340 metrekarelik kısmı kapalı olmak üzere toplam 25 bin 50 metrekarelik alan.

İMAMOĞLU: İHALEYE GİRECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında, Haydarpaşa ve Sirkeci’deki ihaleye katılacaklarını ifade edip, şunları söyledi: “Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz. Turizm, kültürel, sosyal hizmetler diye çıktı. Biz orada kararlı şekilde İstanbul halkı adına, İBB olarak katılacağımızı duyuralım. Harem’e Haydarpaşa’yı da katarak kültürel alan oluşturarak bayram kutlamasının eksenini orada kurmak istiyoruz. Harem Üsküdar alanında trafiğe kapalı raylı sistem olacak.”

YIKILMASI İSTENMİŞTİ

TCDD mülkiyetine ait 390 bin 699 metrekarelik alandaki eski ve yeni istasyon binaları ile gar lojmanları 5 Numaralı Koruma Kurulu’nun 26.04.2006 tarih ve 85 sayılı kararıyla kentsel ve tarihi sit alanı ilan edilmişti. Koruma Kurulu’nun geçtiğimiz ağustos ayındaki karar yazısında şu ifadelere yer verilmişti: “Haydarpaşa Garı ve Çevresi Kentsel Tarihi Sit Alanı sınırları içinde kalan, 240 ada 16 parselde 41-50-51-82-103 ve 118 numaralı yapıların yıkılmasında 2683 sayılı yasa açısından sakınca bulunmadığına, çalışmanın ilgili müze denetiminde yapılmasına, 38-47-49 numaralı yapılara ilişkin kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapılmasına karar verildi.”