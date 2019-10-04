Haydarpaşa ihalesi sonuçlanmadı

İBB’nin de katıldığı Haydarpaşa ve Sirkeci garlarıyla ilgili ihalede teklifler alındı. İhale komisyonu pazarlıkların 15 gün sonraya bırakıldığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İBB’nin katılmasını istemediği Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarındaki bazı taşınmazlar için açılan ihale bugün yapıldı.Haydarpaşa Garı TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan ihaleye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Medya A.Ş., Kültür A.Ş., İSBAK, Metro A.Ş. konsorsiyumuyla katılırken, Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi, Emre Kamçılı, Anadolu Kültürel Girişimcilik de yer aldı.

Katılımcıların huzurunda gerçekleştirilen ihaleye 4 teklif sunuldu. Emre Kamçılı’nın teklifi iş bitirme belgesi uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmadı. Anadolu Kültürel Girişimcilik de teklif sunmayarak ihaleden çekildi. TCDD'nin 30 bin TL olarak belirlediği ihalede, Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB ise aylık 100 bin TL teklif sundu. Birinci oturum bu şekilde tamamlanırken, ikinci oturumda Hazarfen Danışmanlık ve İBB’nin yeniden teklifte bulunması bekleniyordu. İhale komisyonu üyeleri kısa bir toplantı yaptıktan sonra, komisyon başkanı pazarlık sürecinin 15 gün sonraya bırakıldığını açıkladı.

BAKANLIK İSTEMEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda, ihale sonrası su, doğal gaz bağlatılması gibi hizmetleri Büyükşehir Belediyesinden, iş yeri açma ve işletme izinlerini ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediyeyle ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etki edecek ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkân oluşturmaktır.” açıklamasında bulunmuştu.

KİRALAMA SÜRESİ 15 YIL

Haydarpaşa Garı arazisinde bulunan laboratuvar binası, ısı merkezi, arivaj deposu ve 22 bin 710 metrekarelik açık alan, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek. Aylık kira bedeli 30 bin TL üzerinden açılacak, kiralama süresi ise 15 yıl olacak. İhalenin detaylarına göre; Sirkeci Garı’nın yer aldığı 1 ada, 20 parsel 98 bin 199 metrekare. TCDD ise bu alanın 2 bin 420 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin 170 metrekaresini kiraya verecek. 240 ada 16 parselde bulunan Haydarpaşa Garı ise 390 bin 700 metrekarelik alanı kapsıyor. Kiraya verilecek bölüm ise 2 bin 340 metrekarelik kısmı kapalı olmak üzere toplam 25 bin 50 metrekarelik alan.