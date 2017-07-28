Haydarpaşa Camii’nin külahı uçtu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Haydarpaşa Protokol Camii'nin minaresinin külahı koptu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ile birlikte başlayan yağmur ve dolu yağışı Kadıköy'de de hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçların devrildiği, çatıların uçtuğu, camların kırıldığı felaketten etkilenen yerlerden biri de Haydarpaşa Garı’nın hemen yanında bulunan Haydarpaşa Protokol Camii oldu.

Yağışla birlikte lodos yönünden esen kuvvetli rüzgâr caminin minaresinin ucunda bulundan külahı uçurdu. Uçan külahın yere değil de camiinin çatı ve kubbesine düşmesi bilançonun ağırlaşmasını engelledi. Külahın düşmesi sonucunda can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmazken, uçan külah kubbede büyük hasara yol açtı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Gazetemize konuşan camiinin vekil imamı Cemal Aktaş, sözlerine gerçekleşen felakette zarar gören herkese geçmiş olsun diyerek başlarken olayı şöyle anlattı: “Başlayan rüzgârdan yağmur yağacağını anlamıştık ama bu kadar beklemiyorduk. Şiddetli yağmur, dolu ve rüzgârla birlikte minarenin uç kısmına yerleştirilen külah koptu. Kubbeye ve çatıya düşmüş. Oradan geçen, oraya sığınan birine de zarar verebilirdi. Allahtan yere düşüp orada bulunan bir vatandaşımıza zarar vermedi. Diğer minaredeki külahta zarar görmüş, düştü düşecek. Onun dışında birkaç camımız indi. Bu sebeple halılarımız ıslandı ve zarar gördü. Allah hepimizi felaketlerden korusun”

LİMANDA YANGIN, İSKELEDE GÖÇÜK

Haydarpaşa Limanı'ndaki vincin yağ varillerinin üzerine devrilmesi sonucunda yangın çıkarken, Tarihi Haydarpaşa Garı da gerçekleşen afetten nasibini aldı. Gar binasında bir çok cam dolunun etkisiyle kırılırdı, binanın üstünde bulunan TCDD logosu rüzgârın etkisiyle zarar gördü. Ayrıca garın hemen yanında bulunan ve aktif olmayan Turyol’un Eminönü- Karaköy İskelesi’nin çatısı çoktü.