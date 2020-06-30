Haydarpaşa arkeo-park mı olacak?

İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü, Haydarpaşa’da süren arkeolojik kazılar hakkında bilgi verdi. Müdürlük, kazı alanının arkeo-park olarak düzenlenmesinin ilgili kurumların alacağı kararlar sonucunda belirleneceğini paylaştı

Haydarpaşa Garı arazisinde 2018 yılının Mayıs ayında başlayan ve 2 yıl içinde geniş bir alana yayılan arkeolojik kazılar devam ediyor. İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü, salgın nedeniyle ara verilen ancak kısa zaman önce tekrar başlayan çalışmalar hakkında Gazete Kadıköy’e bilgi verdi.

1500 YILLIK KİLİSE

Müdürlüğün paylaştığı bilgilere göre söz konusu kazı alanında 3 müze uzmanı, 15 arkeolog, 2 restoratör, 1 fotoğrafçı ve yaklaşık 100 işçi çalışıyor. Yine müdürlüğün paylaştığı verilere göre; kazı çalışmaları sırasında alanın orta kısmında peron kesitine yakın noktada apsidal planlı bir yapı kalıntısı ortaya çıkarıldı. Mevcut uzunluğu 15 metre olan yapının apsis kısmında 26 adet insan kafatası ve çok sayıda değişik uzuvlara ait insan kemiklerine rastlandı. Müdürlük açığa çıkarılan kilisenin muhtemelen 5.yüzyıla tarihlendiği bilgisini de paylaştı.

Fotoğraf: Hürriyet

TESCİLLENİYOR

Müdürlük alanın farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıca şu bilgileri paylaştı: “Yüzeyin hemen altından itibaren Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait yapı kalıntıları ile Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çanak çömlek parçaları ve 5 bine yakın sikke, pişmiş toprak kandil ve kandil parçaları, cam buluntular, metal ve taşlar bulundu. Kazı çalışmalarında açığa çıkartılan buluntular, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmektedir.”

ARKEO-PARK OLUR MU?

Geçtiğimiz yıl Haydarpaşa Garı arazisinin “arkeo-park” olarak düzenlenmesi de gündeme gelmişti. İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü bu iddialara şöyle cevap verdi: “Haydarpaşa Garı ve çevre düzenlemesinin tamamlanması ilerleyen arkeolojik çalışmalar sonucunda netleşecektir. Kazı alanının arkeo-park olarak kullanılıp kullanılmayacağı ise ilgili kurumların alacağı kararlar sonucunda belirlenecektir.”

ARKEOLOJİK KAZILARA BAĞLI

Haydarpaşa’da kazılar sürerken, tarihi gardaki restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Uzun yıllardır tren sesinin duyulmadığı Haydarpaşa Garı’nda trenlerin ne zaman hareket edeceği de merak ediliyor. TCDD. 1 Bölge Müdürlüğü, bu yılın başında garın ne zaman tren trafiğine açılacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHL Marmaray Bölge Müdürlüğü’ne sormuştu. Bakanlığın cevap yazısında “ Haydarpaşa Garı yenileme projesinin ilk etap yapım işleri için planlanan tahmini bitiş tarihinin verilebilmesi için ilgili alandaki arkeolojik kazı, belgeleme ve kurul süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmişti.