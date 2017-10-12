Havuz problemi çözülüyor!

Kadıköy Belediyesi, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nin yapımını tamamladı. 14 Ekim Cumartesi günü açılacak olan tesiste, çocuk ve engellilere verilecek yüzme kurslarının yanında, abonelik sistemiyle tüm Kadıköylülere de hizmet verilecek

Kadıköy Belediyesi, kültür-sanat ve sosyal yaşam alanında hayata geçirdiği projelerin dışında spor alanında da çalışma yapmaya devam ediyor. Özellikle Kadıköylü çocukların sporla tanışması ve sportif faaliyetler içinde bulunması için çeşitli etkinliklere imza atan Kadıköy Belediyesi, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’ni Kadıköylülerin hizmetine açıyor. Kadıköy Belediyesi’nin ilk kapalı yüzme havuzu olan tesis 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de yapılacak etkinlikle hizmete açılacak.

Acıbadem Mahallesi’nde yer alan Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi engelli erişimine uygun ve son teknolojiler kullanılarak inşa edildi.Merkez 2285 metrekare inşaat alanından oluşuyor. Toplam dört kattan oluşan tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kafeterya, soyunma odaları, idari ofisler bulunuyor. Tesisin ayrıca yaklaşık 350 metre kare yeşil alan düzenlemesi mevcut.Tesiste 95 metrekaresi kapalı, 75 metrekaresi ise açık olmak üzere iki adet de kış bahçesi bulunuyor. Havuzun çatısı açılır kapanır olarak tasarlandı. Kış ve yaz mevsimlerinde farklı kullanım konforu elde edilmesi planlanıyor.

ÇOCUKLARA YÜZME EĞİTİMİ VERİLECEK

Engelli erişimine uygun olarak tasarlanan tesisin yarı olimpik yüzme havuzun uzunluğu 25 metre, genişliği ise 12,5 metreden oluşuyor. 5 kulvarlı olan havuzun derinliği 1.70 cm’den, 2.10 cm’ye ulaşıyor. Ozonla temizlenen havuzda çocuklara ve yüzme bilmeyen kullanıcılara eğitimler verilecek. Aynı zamanda yüzme bilen yetişkinler de havuzu kullanabilecek. Ancak pazartesi günleri genel temizlik yapılacağı için havuz kapalı olacak.

EĞİTİCİLER EŞLİĞİNDE PİLATES, YOGA, ZUMBA

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde havuz dışında iki ayrı spor alanı tasarlandı. Tesisin birinci ve ikinci katında 197 metrekare ve 86 metrekare olmak üzere toplam 283 metrekareden oluşan 2 adet spor salonu bulunuyor. Stüdyo adı verilen bu alanlarda uzman eğiticiler eşliğinde pilates, yoga, zumba, thai boks derleri verilecek. Ayrıca çocuklar için jimnastik eğitimi de verilecek.

ENGELLİLERE ÜCRETSİZ

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nden her yaştan Kadıköylünün faydalanması hedefleniyor. Engelli vatandaşların ücretsiz yararlanacağı tesiste öğrenci ve emeklilere yüzde 25 indirim, çekirdek ailelere ise yüzde 10 indirim uygulanacak. Merkezde Kadıköy Belediyesi Kış Spor Okulları kapsamında çocuklar için jimnastik ve yüzme branşlarında ücretsiz eğitim verilecek.

“YÜZME EN İYİ SPORLARDAN BİRİ”

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ‘ne ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Göreve geldiğimiz günden beri Kadıköy’de spor yapılacak alanların sayısını arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri yer bulmak. Acıbadem ve Koşuyolu Mahallesi’nde bulduğumuz iki alanı da spor kompleksi ve yüzme havuzu olarak inşa ettik. Yüzme sporu tüm yaş gurubundan insanların yapabileceği ve sağlıklı kalmak için yapılabilecek en iyi sporlardan biri. Kadıköylülerin hepsinin ihtiyacını elbette gidermez ama bu havuzla ilk adımımızı atmış oluyoruz. İkinci spor kompleksimiz de önümüzdeki yıl Kadıköylülerin hizmetine sunulacak. Havuzdan olabildiğinde çok insanın faydalanması için gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle yüzme bilmeyen çocuklarımızın bu merkez sayesinde yüzme öğrenmesini sağlamak istiyoruz.” dedi.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nin açılışı 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Tesisi kullanmak isteyen vatandaşlar açılıştan sonra kayıtlarını yapabilecek. Ancak kullanıcıların kayıt olabilmesi için bazı sağlık belgelerini hazır bulundurması gerekiyor. Havuzu kullanmak isteyen Kadıköylülerden istenen belgeler şu şekilde; tam kan tahlili, tam idrar tahlili, sağlık raporu, 2 fotoğraf ve kimlik fotokopisi. Stüdyoyu kullanmak isteyen vatandaşların ise 2 fotoğraf ve kimlik fotokopisi hazırlamaları yeterli olacak.

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi adres ve iletişim bilgileri: Acıbadem Mahallesi. Muhittin Üstündağ Caddesi. 2/2